Portneuf-sur-Mer – L’été 2017 passera certes à l’histoire de Portneuf-sur-Mer avec la venue de l’équipe de La Petite Séduction (voir page 3). Réputé pour son banc et ses plages à perte de vue, le village est désormais accessible via trois bretelles. Par la route 138, la rue du Banc vous conduit à la rue Principale. Pour vous dégourdir, plusieurs parcs et espaces verts, terrain de tennis et de basketball.

Le Banc de sable

Le banc de Portneuf est formé principalement de plages de sable. Unique en son genre, il abrite de nombreux trésors naturels.

Le principal attrait du banc de sable est la présence d’oiseaux que l’on retrouve peu ou pas du tout dans la région. Certaines espèces ne sont vues qu’en période migratoire et d’autres pendant la nidification. Presque toutes les espèces migratoires de rivage (limicoles) passant au-dessus de la Côte Est de l’Amérique du Nord ont pu être aperçues sur le banc de sable. On peut aussi y observer une grande variété de canards et d’oiseaux de mer. Le banc est reconnu pour la présence exceptionnelle de Labbes parasites, le regroupement de plusieurs milliers de macreuses et est considéré comme un des sites les plus importants de l’Est de l’Amérique du Nord pour le pluvier argenté, le bécasseau roux et le bécasseau à croupion blanc.

Parmi les oiseaux nicheurs observés, les observateurs d’oiseaux ont pu noter la présence de Pluvier kildir, Bruant des Prés, Canard Eider et même un Aigle Royal. La présence d’autant d’oiseaux est dûe, en grande partie, à l’isolement du site. Les oiseaux en migration arrivent souvent au Banc de Portneuf après un voyage direct depuis la Baie d’Hudson ou le Grand Nord… et repartent probablement vers l’Amérique du Sud… sans autre escale.

Enfin, pour les botanistes, le banc de sable offre une variété incroyable de spécimens. L’iris versicolore côtoie près de 15 espèces à découvrir pour leur beauté et leur utilité, telles la livèche écossaise et l’achilée mille-feuilles.

Sur fond de sable doré, l’ornementale gesse maritime aux fleurs pourpres et l’élyme des sables vous accueillent. L’irrésistible airelle vigne-d’ida est un tapis de fruits comestibles d’un rouge rubis.

Le banc est reconnu par BirdLife International comme une zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO). Le World Wildlife Fund le cite dans sa liste des milieux à haute valeur écologique. Présentez-vous au bureau d’accueil touristique et vérifiez l’horaire des marées afin d’avoir accès au banc de sable.

Descente de la Rivière Portneuf

Descentes en canots sur la rivière Portneuf avec service de navette gratuit offert par la société Innergex qui opère les centrales hydroélectriques sur la rivière. Parcourez le trajet avec votre propre embarcation ou louez-en une au kiosque local d’information. Les amateurs sont invités à pagayer jusqu’à 70 km en amont sur l’une des plus belles rivières du Québec où la faune et la flore généreuses vous émerveilleront.

Sources:

Municipalité de Portneuf-sur-Mer Guide touristique officiel de la Côte-Nord 2017-2018