Portneuf-sur-Mer: le projet Place de la famille se concrétise

La Municipalité de Portneuf-sur-Mer passe à l’action avec son projet Place de la famille, un projet estimé à près de 90 000 $. La réalisation des plans de Place de la famille qui sera située à l’emplacement du défunt Hôtel Central, a été confiée à l’entreprise MÉTA+FORME paysages de Montréal, propriété d’André Émond originaire de Portneuf-sur-Mer et résident saisonnier.

Selon le maire de Portneuf-sur-Mer, Gontran Tremblay, Place de la famille deviendra un lieu de rassemblement pour les gens de la localité et permettra d’accroître le sentiment d’appartenance et la fierté des citoyens. « Nous pourrons y organiser divers événements et nous croyons que cette nouvelle Place de la famille améliorera la qualité de vie de notre population », dit M. Tremblay.

La réalisation se traduira par l’installation de panneaux et banderoles illustrant les principales familles pionnières de Portneuf-sur-Mer. Les travaux qui débuteront dès que possible, seront effectués en régie interne pour la plupart, à l’exception de quelques contrats externes nécessitant une expertise particulière. « Nous allons être guidés par Monsieur Émond dans le processus de réalisation afin que le résultat soit à la hauteur de nos attentes et de celles de notre population », ajoute le maire de l’endroit.

Montage financier

Le coût des travaux avoisine les 90 000 $. La Municipalité contribue pour une somme de 20 000 $ à laquelle s’ajoute 8 800 $ en main-d’œuvre. Le conseil des maires de la MRC de La Haute-Côte-Nord a adopté une résolution hier, accordant une somme de 65 411.28 $ dans le cadre de la Politique de soutien aux projets structurants issue du Fonds de développement des territoires.

Le conseil municipal espère inaugurer la Place de la famille dans le cadre du passage de l’équipe de la Petite séduction dans sa municipalité à la mi-juillet, alors que l’humoriste Pierre Hébert sera l’artiste-invité.