Tournoi de hockey bottines – Plus de 3 000 $ sont remis au projet Nourris ton cerveau

Forestville – Les organisateurs du Tournoi d’bottines HCN, tenu du 16 au 18 mars dernier au Complexe Guy-Ouellet de Forestville, ont remis 3 007 $ aux responsables du projet Nourris ton cerveau, qui permet d’offrir des collations santé aux élèves du primaire et du secondaire des écoles de Longue-Rive à Colombier.

Originaire de Portneuf-sur-Mer, Frédéric Morneau, qui en était à sa première édition à la tête du Tournoi d’bottines HCN, a choisi la cause de à la suite de la diffusion, l’été dernier, de l’émission La petite séduction tournée dans son village natal et dans le cadre de laquelle des adeptes de motocyclette regroupées sous l’appellation les Bikeuses d’icitte avaient fait un don à ce projet. Fiers d’apprendre que l’argent ainsi amassé était investi dans le service de cinq collations par semaine aux élèves des écoles Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Mgr-Bouchard, St-Luc, St-Cœur-de-Marie et de la polyvalente des Rivières, Frédéric Morneau et ses acolytes, Patrick Charrette, Dan Gagnon et Jimmy Tremblay, ont décidé de faire leur part pour supporter cette initiative du milieu qu’ils jugeaient non seulement originale, mais également fort importante pour les jeunes de la région.

Une cause rassembleuse

Réalisée en partenariat avec la Ville de Forestville et l’organisme Sport Espoir, l’édition 2018 du Tournoi d’bottines HCN a regroupé sept équipes de Forestville, Longue-Rive, Portneuf-sur-Mer, Pointe-Lebel et Chute-aux-Outardes sur la glace du Complexe Guy-Ouellet. Pour réunir les 3 000 $ remis aux responsables de Nourris ton cerveau, les dynamiques organisateurs de la compétition ont notamment rassemblé les sommes payées en guise de coût d’entrée au cours de la fin de semaine, les recettes du moitié-moitié, des dons récoltés sur place pendant l’événement en plus de toucher 30 % des profits du bar opéré par la Ville de Forestville. Sensible à la cause, les équipes gagnante et finaliste du tournoi ont également grandement contribué à faire monter la cagnotte en remettant leur bourse respective, pour un total de 800 $.