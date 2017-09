Plus de 200 personnes répondent à l’invitation

Les Escoumins – Les amateurs de pêche à la mouche ont été ravis de cette deuxième édition du RDV Les Escoumins. Organisé par la Corporation de Gestion de la Rivière à Saumons des Escoumins, l’événement s’est déroulé les 26 et 27 août dernier.

Plus de deux cents curieux ont participé à cette activité sur le site du parc des chutes de la rivière Les Escoumins. Sur place, seize cliniques de lancer à la mouche en groupes et dix cliniques individuelles ont été offertes par 15 formateurs accrédités par l’International Federation of fly fisher qui venaient principalement des États-Unis, mais également du Québec. Parmi eux, on comptait plusieurs sommités connues dans le domaine au niveau international, telles que Macauley Lord, Rod McGarry et Craig Buskbee.

Outre les petites formations et démonstrations dispensées au parc des chutes, des jeux gonflables étaient à la disposition des tout-petits. Un souper a également été offert à quatre-vingt convives le samedi au Centre communautaire montagnais d’Essipit. D’ailleurs, sur place, plusieurs prix de présence ont été remis dont des forfaits de pêche au saumon. De plus, des monteurs de mouches et des conférenciers ont également partagé leur savoir à l’aide de conférences qui ont été offertes au café bar culturel des Escoumins, le Kiboikoi. En effet, trois présentations de films inédits sur la pêche y ont été présentés. Rappelons que le RDV Les Escoumins 2017 était la deuxième édition et a attiré plus de participants que l’an dernier. Cette dernière avait eu lieu en 2015 et l’activité demeurera à tous les deux ans. Le prochain rendez-vous sera donc en 2019!