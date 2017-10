Plus de 200 coureurs à la Course du mocassin

Essipit – La traditionnelle Course du mocassin tenue à Essipit le 29 septembre a attiré moins d’adeptes que les précédentes éditions en raison de la période de chasse. Néanmoins, ce sont tout de même plus de 200 coureurs et coureuses qui ont répondu à l’invitation des organisteurs qui promettent de ramener l’événement au début de septembre l’an prochain.

Outre les jeunes de l’école primaire Marie-Immaculée des Escoumins qui sont des habitués de la Course du mocassin, les jeunes de l’école Dominique-Savio des Bergeronnes ont participé à l’événement, une première cette année. En soirée, vingt-cinq coureurs étaient présents pour les distances du 3 km et du 5 km.

Les résultats

Pour la course du 5 km, catégorie 24 ans et moins, Nicolas Tremblay et Albert Boily ont terminé en première et deuxième place chez les hommes, tandis que Maude Savard-Marceau a remporté chez les femmes. Chez les 25-39 ans, Raul Jardines Herrera a été le meilleur, suivi de Thomas Jung et Dave Launière. Pour les femmes, c’est Lily Vachon qui a réalisé la meilleure performance dans ce groupe d’âge. Chez les 40 ans et plus, Benoit Tremblay est arrivé premier, suivi de Pierre Morin et Jean Gagnon. Chez les femmes, Amélie Tremblay et Sonia Poliquin ont complété le parcours respectivement première et deuxième. Dans le 3 km, dans la catégorie 24 ans et moins, Alex Tremblay a réussi le meilleur temps, alors que chez les filles, les trois premières places reviennent à Rosemary Laurencelle, Gabrielle Gagnon et Charlotte Maltais. Chez les 25 à 39 ans, du côté des femmes, Kathy Laurencelle a terminé première suivie de Marie-Ève Fortin et Valérie Roussel. Régis Pedneault a gagné chez les 40 ans et plus et pour les femmes, les trois premières sont Guylaine Bouchard, Josée Poirier et Nancy Lussier. Pour la course du 2 km, les gagnants sont Éloi Larouche, François Maltais et Julien Laurencelle. Adam Vollant, Alexia Morneau et Juliane Gagnon ont remporté le 1 km.