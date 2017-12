Plus de 13 000 $ récoltés pour les plus démunis

Les Bergeronnes – Le samedi 2 décembre dernier, s’est tenu le souper-spaghetti annuel du Centre de dépannage des Nord-Côtiers au profit de Centraide HCN Manicouagan et du Centre de dépannage. Encore cette année, la population et les entreprises ont répondu à l’invitation du président de l’organisme Yvan Lessard et son équipe dynamique.

Près de 200 personnes ont participé à la soirée. C’est une somme incroyable de 13 576,47$ que le Centre de dépannage a récolté lors de la journée du 2 décembre avec le souper et la guignolée, qui a permis à elle seule d’amasser 4 595,11$. Ce dernier montant est remis en entier au Centre de dépannage. Rappelons que l’activité du souper a été réalisée au profit de Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan. L’argent amassé lors du souper, comprenant la vente des billets, le bingo CHME et le service de bar, sera remis à l’organisme Centraide. Pour le Centre de dépannage, en plus de la guignolée, l’organisme a reçu des dons de la part de la Caisse Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent, du Journal Haute-Côte-Nord et du Club Lions Escoumins-Bergeronnes.

Paniers de Noël

Rappelons que cette activité s’inscrit dans le cadre de la Campagne des paniers de Noël du Centre de dépannage des Nord-Côtiers.

Au courant de la journée du 2 décembre, et ce partout dans le secteur BEST, le père Noël était présent afin d’amasser les dons en argent et lesdenrées alimentaires. Bien que hausse des demandes de paniers ait été constatée, l’organisme se réjouit d’être en mesure de répondre à la demande.