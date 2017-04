Plus cher et plus tôt qu’en 2016: le crabe sera dans nos assiettes le 30 mars prochain

Forestville – Les amateurs de crabes pourront se délecter du convoité crustacé dès le jeudi 30 mars prochain. Le comité de glaces de la zone 17 a tranché. Dès 5 h am le mercredi 29 mars, les pêcheurs pourront procéder à la mise à l’eau des casiers.

Il faut certes affirmer que les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas puisque l’an dernier la mise à l’eau des casiers avait été retardée en raison de la présence de glaces, paralysant ainsi plusieurs mises à l’eau dans la zone 17.

La saison s’annonce fructueuse sur tous les plans pour les gens de l’industrie puisqu’il a été convenu d’une augmentation des quotas de crabes de l’ordre de 25 % pour la saison 2017.

Et selon Pierre Léonard, coordonnateur des pêches à Essipit, le prix sera également revu à la hausse. « À 120 % il y aura une hausse des prix. Nos représentants sont actuellement au Boston seafood show et ils confirmeront cette donnée d’ici une semaine. Mais déjà on peut affirmer, qu’avec le taux de change et la rareté de la ressources aux États-Unis, c’est assuré que le prix du crabe sera plus élevé cette saison ».