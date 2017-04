Pleins feux sur le week-end de l’humour

Tadoussac – Le Festival de la Chanson de Tadoussac récidive avec sa programmation hors festival qui se traduit par une série de spectacles d’humour. À l’occasion du week-end de la Journée nationale des Patriotes, les finissants de l’école de l’humour défileront à la salle Bord de l’Eau, précédés de Mario Jean et Fabien Cloutier.

C’est l’humoriste Mario Jean qui donnera le coup d’envoi de ce week-end d’humour alors qu’il montera sur les planches pour présenter son 5e one-man-show Moi, Mario, le vendredi 19 mai. Le public retrouvera avec bonheur ce monsieur Tout-le-Monde attachant et rassembleur. Sa simplicité, sa pertinence, son charisme et sa spontanéité font de lui un artiste complet doublé d’une personnalité des plus agréables. Un spectacle épuré.

Fabien Cloutier

Le lendemain, Fabien Cloutier livrera son one-man-show intitulé Assume. L’humoriste pourfend la bêtise, chasse les petites manies du Québec contemporain et n’épargne personne. Les politiciens, les décorateurs de maisons et autres fabricants d’opinions passeront dans le tordeur. Le public pourra assister à ce spectacle rempli d’honnêteté où il assumera, à coup de fous rires, les travers de la société québécoise.

Et les finissants

Et pour clore le tout, le dimanche 21 mai, la cohorte 2017 des 14 finissants de l’école de l’humour présentera le fruit de leur labeur lors d’un spectacle de 90 minutes, composé de numéros solos et de groupe. Après deux ans de travail acharné, Dhanaé Audet-Beaulieu, Samuel Boisvert, Dominique de Maupeou, Mathieu Dufour, Antoine Durocher, Garihanna Jean-Louis, Daphné Létourneau, Marc-Antoine Lévesque, Brian Mentis, Madeleine Pilote-Côté, Brian Piton, Pierre-Yves Roy-Desmarais, Octave Savoie-Lortie et Léa Stréliski sauront faire rire et émouvoir l’assistance dans toute leur différence et personnalités colorées.