Pierre Hébert change son nom pour Pierre Hébert-sur-Mer

Portneuf-sur-Mer – L’humoriste Pierre Hébert a été plus que séduit par Portneuf-sur-Mer la semaine dernière. Non seulement, l’émission La Petite Séduction lui a fait vivre de grandes émotions, mais il l’a vécu en compagnie d’au moins six cent personnes au total.

En premier lieu, Dany Turcotte et Pierre Hébert ont reçu un accueil des plus chaleureux alors que plus de quatre cent personnes étaient réunies à la toute nouvelle Place de la Famille. L’invité a dès lors vécu des émotions alors qu’une plaque spéciale a été inaugurée dans le cadre de l’émission. Il s’agit d’une photo de son père et lui. Il a également participé à une immense bataille d’eau près du banc de sable qui opposait deux équipes de cent personnes chacune et il a été amené à parler, dans un segment, de sa femme et de l’importance de l’éducation. En effet, des enfants et des élèves ont réalisé une superbe mise en scène qui l’a également touché. Les gens sont aussi tous sortis à l’extérieur de leur maison pour voir Pierre et Dany passer en moto avec Les Bikeuses d’Icitte. Finalement, après avoir passé l’après-midi sur la plage pour un segment, toute la population a savouré avec lui un hot-dog dans le cadre de la fête finale qui s’est déroulée devant l’église. « Je suis tellement choyé de vivre ça. C’est une chose qu’on n’est pas censé vivre, avoir tout un village qui se rassemble pour te donner de l’amour », a déclaré Pierre Hébert pendant sa fin de semaine. « Je suis par contre tellement content de voir ça, et de voir qu’autant de monde a participé, ça me fait chaud au cœur », ajoute-t-il. Cependant, Pierre Hébert n’a pas été le seul ému en fin de semaine. En effet, c’était l’avant dernier tournage de l’émission, puisqu’elle ne revient plus l’an prochain après douze ans d’existence. Et c’était le tout dernier tournage d’une partie de l’équipe qui était très contente de finir en beauté.

Un invité spécial

Évidemment, lorsque la nouvelle a été confirmée que La Petite Séduction venait à Portneuf-sur-Mer, le comité organisateur a rapidement invité Hugo Girard à se joindre à eux. Ce dernier a immédiatement réservé sa fin de semaine dans le but d’y participer. Ce fut d’ailleurs un moment clé du tournage. En effet, l’homme fort originaire de Portneuf-sur-Mer, a surpris Pierre Hébert lors de la grande guerre de ballons d’eau. Venant l’affronter, il a fait vivre une autre émotion à l’humoriste : la peur!

La participation, c’est la clé!

Tous s’accordent pour dire que plus il y a de gens, plus l’impact est grand lors de l’émission. « Nous sommes très contents de la participation des gens, je ne pensais pas voir autant de monde », a déclaré Simon Thériault, directeur général de la Municipalité et membre du comité organisateur. « À chaque rassemblement, on comptait plus de deux ou trois cent personnes. Je crois que ça a fait une différence dans le résultat », ajoute-t-il. En plus de la population, le succès de ce tournage revient également au comité organisateur qui a travaillé très fort pour monter, avec l’équipe de tournage, cette émission. « Tout le monde a mis la main à la pâte pour faire en sorte que ce soit réussi et qu’on séduise Pierre Hébert », mentionne M. Thériault qui est très satisfait du résultat. L’émission de La Petite Séduction à Portneuf-sur-Mer sera diffusée le 16 août 2017 à 20 h sur les ondes d’ICI Radio-Canada.