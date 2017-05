Pierre et Marie-Pierre Roy à la présidence d’honneur

Forestville – La Fondation de la Commission scolaire de l’Estuaire annonce que le Tournoi de golf Serge A.-Bouchard sera de retour pour sa 12e édition, le jeudi 15 juin 2017 au Club de golf de Baie-Comeau. C’est un duo père-fille qui sera à la présidence d’honneur cette année, avec Pierre et Marie-Pierre Roy d’ImageXpert.

« Depuis la mise sur pied de son tournoi de golf, la Fondation de la Commission scolaire de l’Estuaire a choisi de confier la présidence d’honneur de cet événement à des gens qui ont choisi de s’établir en région pour construire leur vie personnelle et professionnelle et qui représentent de beaux exemples de réussite susceptibles d’influencer notre relève », explique Patricia Lavoie, agente aux communications de la Commission scolaire de l’Estuaire.

Cette année, le conseil d’administration annonce que Pierre et Marie-Pierre Roy, respectivement président- directeur général et vice-présidente et directrice services-conseils chez ImageXpert, ont accepté de prêter leur nom à la cause en assumant la présidence d’honneur du Tournoi Serge A.-Bouchard. « Impliqués dans la communauté à divers niveaux, Pierre et Marie-Pierre sont un bel exemple d’entrepreneurs désireux de faire prospérer la région. Pour ce faire, ils ne cessent de se renouveler et de faire évoluer leur entreprise pour qu’elle réponde aux besoins d’un monde en constante évolution » poursuit Patricia Lavoie.

« La cause des jeunes nous tient beaucoup à cœur puisqu’il s’agit de notre relève. Chaque jeune est unique et aura à franchir ses propres étapes pour avancer dans la vie et si nous pouvons les aider à y arriver, nous sentirons que nous avons contribué à faire une différence pour eux », soulignent-ils, eux qui donnent rendez-vous aux amateurs de golf, mais aussi à l’ensemble de la population nord-côtière au Club de golf de Baie-Comeau, le 15 juin prochain.

Pour une bonne cause

Tous les profits de la journée et de la soirée seront versés à la Fondation de la Commission scolaire de l’Estuaire dont le but est de venir en aide aux élèves ayant des difficultés d’ordre scolaire ou autres, mais qui se démarquent par leur implication et leur goût du dépassement dans le cadre de différentes activités.

L’an dernier, ce sont plus de 70 golfeurs qui ont pris part au Tournoi de golf Serge A.-Bouchard, permettant de récolter la somme de 12 000 $. Cette année, les administrateurs de la Fondation et les présidents d’honneur espèrent que les intervenants du milieu seront encore nombreux à répondre à leur invitation de joindre l’utile à l’agréable afin de partager avec eux une journée bien remplie qui saura certes plaire à l’ensemble des participants.