Spectacle annuel de l’Académie de danse – Performances remarquées pour Déca Danse

Forestville – Le spectacle annuel de l’Académie de danse de Forestville représente l’un des événements printaniers les plus courus à Forestville. Cette édition n’a pas fait exception aux précédentes alors que les 68 danseurs et danseuses en ont mis plein la vue aux spectateurs présents au Complexe Guy-Ouellet.

Les deux représentations de ont attiré au total au-delà de 450 personnes (adultes et enfants) les 28 et 29 avril dernier. Dispersés dans douze groupes selon le style de danse et le niveau, les 68 danseurs et danseuses de l’Académie, sous la férule de Stéphanie Lessard, ont usé d’imagination, de créativité et de talents à divers niveaux encore cette année.

Résultat de presqu’une année de travail, ce spectacle annuel est le fruit d’une implication soutenue de madame Lessard appuyée d’un conseil d’administration dynamique.

Voici en images les faits saillants du spectacle annuel de l’Académie de danse de Forestville.