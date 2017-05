Performance et services aux membres sont toujours de mise

Tadoussac – La Caisse populaire Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent a su tirer son épingle du jeu en 2016, tel que démontré le 27 avril dernier à l’occasion de la présentation de son 16e rapport annuel. L’institution financière a enregistré des excédents d’exploitation de 925 000 $ en 2016, une performance remarquable dans le contexte économique actuel.

Une centaine de membres de la Caisse populaire Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent se sont rendus à Tadoussac afin d’assister à cette 16e assemblée générale annuelle présidée par Gemma Brisson, présidente du conseil d’administration.

Après la présentation du bilan et des différents rapports d’usage, Madame Brisson a réitéré la profession de foi du conseil d’administration de l’institution financière envers ses membres et la transparence dont ceux-ci désirent faire preuve. « Nous travaillons pour les membres et en toute transparence nous désirons vous informer que la Fédération nous a rendus visite l’automne dernier afin d’évaluer la Caisse et les centres de services.

Pour l’instant, il n’est pas question de fermer les centres de services de Tadoussac, Les Bergeronnes et Sacré-Cœur. Nous allons réévaluer dans 3 ans. Ça ne veut pas dire que nous allons les fermer et ça ne veut pas dire que nous ne le ferons pas. Il y a des coûts et des choix à faire. C’est certain que nous sommes en excellente santé financière, ce qui nous permet une certaine liberté mais cela sera à réévaluer dans 3 ans ».

L’an dernier, la Caisse populaire Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent a redistribué plus de 110 000 $ dans la collectivité afin d’appuyer divers projets: Jeunes au travail Desjardins, Festi-Livre, Festival de la chanson, Explos-Nature, CJE Journée petits entrepreneurs, Défi Kapatakan, CPA des Escoumins, Happening de peinture de Tadoussac, Chœur les Gens de mon pays, Odyssée artistique, Club Lions Escoumins-Bergeronnes, La petite séduction Sacré-Cœur, Défi Pierre Lavoie- École Marie-Immaculée, Festivent de Longue-Rive, Société de développement de Sacré-Cœur, Fédération des Centres d’action bénévole, Association diabète HCN, Bikeuses d’icitte et le Centre de dépannage des Nord-Côtiers.

Ristourne collective

Les membres présents ont accepté la proposition du conseil d’administration pour le versement d’une ristourne collective de 200 000 $ dans le Fonds d’aide au développement du milieu afin que l’institution financière poursuive sa mission et encourage les initiatives et événements marquants de sa communauté.

Bilan

L’actif de la coopérative financière s’établit à 188 717 000 $, une hausse de 5,9 % par rapport à l’an passé. Les prêts aux particuliers et aux entreprises s’établissent à 111 518 000 $, en augmentation de 2,6 %. Le passif de la Caisse est de 166 410 000 $, une croissance de 5,8 %. Les dépôts totalisent désormais 160 239 000 $, une variation à la hausse de 6,2 %, tandis que les emprunts ont augmenté de 5,7 % et se chiffrent maintenant à 2 995 000 $. Au 31 décembre 2016 l’avoir de la Caisse a connu une bonne hausse, passant à 22 307 000 $, soit une croissance de 6,2 %. L’avoir est constitué du capital social qui se chiffre désormais à 1 127 000 $, des excédents à répartir de 1 284 000 $, du cumul des autres éléments du résultat global qui est de 502 000 $ et finalement des réserves de 19 394 000 $. Le montant de la réserve pour ristournes éventuelles représente 434 000 $ et l’institution a accumulé 586 000 $ dans le Fonds d’aide au développement du milieu. Le revenu d’intérêt totalise 5 112 000 $ tandis que les pertes sur créances ont été de 49 000 $, ce qui est excellent selon la directrice générale Lyne St-Pierre. « Pour une institution financière qui a un actif de près de 189 M$, des pertes sur créances de 49 000 $, c’est minime ».

Élections

Les dirigeants sortants ont tous été réélus au conseil d’administration sans opposition tandis que Pierrette Larouche succède à Alain Tremblay au conseil de surveillance. La directrice générale a souligné l’excellente performance de la Caisse et de l’équipe au Gala Ascension au cours duquel Julie Dufour, conseillère en finances personnelles, a mérité la première place dans son champ d’expertise.

Ce sont 13 400 $ qui ont été distribués en dons aux différents organismes du territoire couvert par la Caisse du Saguenay-Saint-Laurent au cours de cette AGA ainsi qu’au-delà de 1 000 $ en prix de présence aux membres.