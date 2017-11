Partenariat d’affaires – Boisaco devient actionnaire de Les Bois du Fjord

Sacré-Cœur – Les entreprises Boisaco inc. et Les Bois du Fjord inc. confirment la concrétisation d’un projet de partenariat qui permettra à Boisaco, à titre d’organisation vouée à la mise en valeur de la ressource ligneuse, de devenir actionnaire de Les Bois du Fjord inc.

Basée à Shipshaw au Saguenay, la société Les Bois du Fjord, œuvre depuis environ une vingtaine d’années à titre de grossiste dans le domaine de la mise en marché du bois d’œuvre. Cette dernière sera dorénavant responsable de la mise en marché d’une portion importante des volumes de bois d’œuvre produits par Boisaco.

De l’avis des dirigeants de Boisaco, il s’agit d’une orientation porteuse d’avenir. Ce partenariat permettra, en effet, d’optimiser le retour sur les ventes de bois d’œuvre tout en permettant à l’entreprise de pouvoir dorénavant se connecter directement sur les besoins des utilisateurs finaux.

Quant à Les Bois du Fjord, ce partenariat lui permettra d’augmenter significativement son volume d’affaires tout en lui permettant de sécuriser ses volumes d’approvisionnement.

Les deux entreprises considèrent qu’il s’agit d’un partenariat gagnant-gagnant et elles en sont très fières. Ces dernières estiment qu’elles seront en meilleure position pour continuer à évoluer dans l’environnement très concurrentiel qui caractérise l’industrie forestière.