Parmi les 10 meilleurs projets de lecture au monde

Tadoussac – La Biblio-plage de Mme Chose de Tadoussac a été nommée parmi les dix meilleurs projets de promotion de lecture au monde par le site Internet ineverycrea.net. La créatrice de ce projet novateur, Dany Chartrand, est aux anges et se réjouit que son initiative soit reconnue à Tadoussac et ailleurs dans le monde.

« Imaginez comme je peux être fière! Je suis heureuse de faire rayonner la lecture et Tadoussac par cette reconnaissance internationale », déclare Dany Chartrand, alias Mme Chose. En effet, de par cette initiative d’installer de belles chaises et de créer un espace invitant pour la lecture pour tous, Mme Chose réussit à attirer, d’année en année, de plus en plus de gens en provenance de l’extérieur du Québec.

Ceci démontre, selon Mme Chartrand, que ce projet a sa raison d’être puisqu’il n’est pas simplement agréable, il est éducatif. La meilleure preuve de cette théorie est non seulement sa mention dans un bel article vu à travers le monde, mais également lorsqu’elle reçoit les commentaires des gens.

Lecture ludique

Dany Chartrand voit que sa Biblio-plage porte fruit depuis trois étés. « Oh, moi je n’aime pas ça lire » est une phrase qu’elle a souvent entendue d’une personne qui finissait par trouver un livre qui l’intriguait, qui s’assoyait et restait longtemps sur place à savourer le moment. « Les livres sur la plage, ça donne aussi une autre vision de la lecture, plus ludique et plus accessible » mentionne-t-elle.

Cet été, on continue à lire!

Mme Chose sera de retour pour un quatrième été en 2017. « J’ai très hâte, j’adore ces rencontres avec des gens qui viennent de partout au Québec et de l’autre côté de l’océan », déclare-t-elle excitée à la venue de la période estivale. Cette dernière a bien évidemment aussi hâte de revoir ses habitués.

L’an dernier, la municipalité de Tadoussac avait porté son aide à la Biblio-plage de Mme Chose, qui gagnait en popularité. En effet, on lui avait aménagé un bel espace sur le bord de la plage où elle pouvait ranger tout son matériel de façon sécuritaire et où elle pouvait mieux accueillir les gens. Bonne nouvelle, puisqu’à l’été 2017, elle sera de retour dans son bel espace. De plus, chaque année, elle a toujours de belles nouveautés, comme de nouveaux livres et des bibliothécaires de plage d’une semaine, qui sont des bénévoles venant prêter main forte et « vivre l’expérience biblio-plage » avec elle. Finalement, Mme Chose reviendra avec ses panneaux poétiques dans les sentiers de Tadoussac. D’ailleurs, cette année, quelques groupes ont collaboré au choix des panneaux, tels que le cercle d’écriture « Recréer la Côte », dont les membres sont tous de la Côte-Nord.