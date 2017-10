Parcs Canada confirme une saison record

Forestville – Le Centre de découverte du milieu marin des Escoumins, ainsi que les centres d’interprétation et d’observation de Pointe-Noire de Baie- Ste-Catherine et de Cap-de-Bon-Désir aux Bergeronnes, ont enregistré depuis le 17 juin dernier, plus de 100 000 visiteurs.

Il s’agit d’un achalandage record, alors que la fréquentation de ces sites fermés depuis le 9 octobre, a doublé par rapport à l’an dernier. Comme l’explique Laurence Pagé de Parcs Canada, ce fut une saison bien remplie. « Vues imprenables, observation des baleines depuis la rive, des guides-interprètes passionnés, la météo favorable : toutes les raisons étaient bonnes pour découvrir le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent dans les centres de Parcs Canada. Les visiteurs ont également vécu leur tout premier Bioblitz au Centre de découverte du milieu marin.

Durant toute une semaine, ces derniers ont eu l’opportunité de découvrir la biodiversité qui se cache dans les eaux du parc marin ».

Rappelons qu’en 2017, pour souligner le 150e anniversaire de la Confédération, le gouvernement du Canada a offert à tous les visiteurs l’entrée gratuite aux lieux de Parcs Canada afin d’encourager les Canadiens et Canadiennes à découvrir leur histoire riche et leur patrimoine.