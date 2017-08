Ottawa verse 3,6 M$ au milieu communautaire de la Côte-Nord

Baie-Comeau – Le gouvernement fédéral a fait des heureux à Baie-Comeau, il y a quelques semaines, en confirmant un soutien financier de plus de 3,6 M$ à 21 organismes communautaires disséminés sur toute la Côte-Nord.

La ministre du Revenu national et députée de la Gaspésie-Les Îles-de-la- Madeleine, Diane Lebouthiller, a été reçue à l’hôtel de ville pour dévoiler le montant des subventions non remboursables octroyées dans le cadre du Programme d’infrastructure communautaire de Canada (PIC) 150. « Ça nous manquait beaucoup, de la visite du fédéral », a lancé le maire Claude Martel, tout sourire, avant de céder la parole à la ministre.

Mme Lebouthiller, dont le passé comme travailleuse sociale lui a fait dire qu’elle connait bien l’importance des organismes communautaires, s’est dite convaincue que les fonds versés dans le milieu nord-côtier auraient un effet bénéfique pour les communautés.

En détail

Les 3 671 577 $ consentis dans la région iront principalement à des projets d’équipements de loisirs et d’installations communautaires. Cette somme permettra de générer des investissements de plus de 9 M$.

Des 21 organismes qui recevront cet argent du gouvernement fédéral, neuf se retrouvent en territoire autochtone, à la grande fierté de la ministre Lebouthiller. À elle seule, la nation Naskapi de Kawawachikamach voit trois projets se réaliser grâce au programme PIC 150.

Les fonds fédéraux totalisent 493 000 $ pour des investissements d’un peu plus de 1,1 M$. D’ailleurs, une représentante de la nation Naskapi était à Baie-Comeau pour cette grande annonce pour sa communauté.

Sept organismes sur le territoire de la MRC de Manicouagan et deux sur celui de la Haute-Côte font aussi partie du lot.

Il s’agit de Hockey junior Baie-Comeau (pour le nouveau tableau indicateur du Centre Henry-Leonard), de la Corporation Véloroute des baleines, de la municipalité de Chute-aux-Outardes, de l’Association récréative du lac Malfait, du Club de l’Âge d’or de Chute-aux-Outardes, de la Société d’aménagement et d’exploitation des parcs de Baie-Comeau et du Comité de développement touristique et économique de Godbout.

En Haute-Côte-Nord, une somme de 285 030 $ a été consentie à la ville de Forestville pour l’aménagement d’une salle d’entraînement au complexe Guy-Ouellet tandis que l’Organisme des bassins versants de la Haute-Côte-Nord a obtenu 11 153 $ pour l’amélioration du parc des chutes de la rivière Sault-au-Mouton, un projet estimé à plus de 22 000 $.