Opération Nez rouge lance sa 31e campagne

Forestville – Sur le thème Un classique du temps des fêtes, Opération Nez rouge Forestville lance sa 31e campagne. Encore cette année, ce sont huit organismes de Forestville dédiés à la jeunesse qui forment le comité organisateur et qui se partageront les profits de la campagne afin de poursuivre leurs activités pendant toute l’année et offrir ainsi aux jeunes de Forestville et des environs, des activités d’animation, culturelles et sportives de premier choix.

Le président d’honneur de cette campagne, Claude Guérin de Portneuf-sur-Mer, homme d’affaires bien connu dans la région, a accepté avec plaisir de présider cette édition 2017, soulignant « qu’Opération Nez rouge est un incontournable, au même titre que les échanges de cadeaux ou les réceptions familiales durant la période des Fêtes. C’est à cause d’Opération Nez rouge que les mentalités en terme de conduite avec les facultés affaiblies ont changé favorablement ».

Statistiques éloquentes

Selon Julie Boulianne de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de La Haute-Côte-Nord, une recrudescence des arrestations en matière de conduite affaiblie par la drogue a été constatée depuis quelques années sur notre territoire. « Depuis que nous avons les outils pour détecter la conduite affaiblie par la drogue, effectivement c’est de plus en plus observé », confirme la policière.

Statistiquement, la présence de drogues licites ou illicites dans le sang a été constatée chez près de 31 % des conducteurs qui sont décédés dans une collision au Québec de 2009 à 2013 selon la SAAQ.

Ainsi, Opération Nez rouge sera en force pour les résidents de Colombier à Longue-Rive les fins de semaine du 1er et 2 décembre, 8 et 9 décembre, 15 et 16 décembre et les journées du 22. 29 et 31 décembre.

Ce sont plus de 120 bénévoles qui contribuent à la réussite d’Opération Nez rouge, grâce au soutien d’Hydro-Québec, de la Sûreté du Québec, de la Société de l’Assurance automobile du Québec et des nombreux partenaires et commanditaires du secteur.

L’Académie de danse, le Club Patin d’Argent, le Club de soccer, le Club La Trotte, l’Association du hockey mineur de Forestville, la Maison des jeunes l’Entretemps, le Festival de la Famille (en remplacement de l’École de musique) et le Club de gymnastique l’Envol sont les organisations impliquées cette année.