On Jazz sous la lune une dernière fois

Les Escoumins – Le 9 septembre prochain, toute la population de la Haute-Côte-Nord est invitée à assister au tout dernier Jazz sous la lune de l’été au Centre de découverte du milieu marin des Escoumins.

Ce sera cette fois-ci au tour du quintet Marie Marron de venir faire la fête. La chanteuse de ce quintet, Marie-Pier Deschênes est originaire de Sacré-Cœur. Cette dernière est également une récidiviste de « On jazz sous la lune ». Chanteuse de grand talent, elle a remporté en 2012 le prix Best Lead Vocal à New York au prestigieux Concours Sweeptstakes Harmony avec la formation Jazz Affair. Dans ce nouveau quintet, elle est accompagnée de Laura Doyon au saxophone, Vincent Bouchard à la contrebasse, Jean-François Aubin au piano et Étienne Doyon aux percussions. Rappelons que l’Odyssée Artistique organise depuis plusieurs années l’événement « On jazz sous la lune » qui est un évènement unique au Québec où le fleuve et ses baleines cèdent tranquillement la place à la pleine lune dans un magnifique décor et à un concert en plein air aux accents jazz.

À propos de Marie-Pier Deschênes

Marie-Pier est originaire de Sacré-Cœur et c’est à l’âge de 17 ans qu’elle est admise au Collège d’Alma en musique. Mentionnons qu’à ce moment, elle n’avait aucune formation musicale ni aucun cours de chant à son actif. Cette dernière se démarquait par sa présence sur scène et les improvisations au niveau jazz qu’elle pouvait offrir. Son grand travail l’a mené à l’Université Laval. Parallèlement à ses études en interprétation jazz, la mezzo-soprano fait aussi sa place sur la scène musicale québécoise avec ses nombreux projets, en tant que choriste, chef de chœur et compositrice.