Nouvelle direction, nouveaux objectifs

Forestville – Tourisme Côte-Nord Manicouagan tenait son assemblée générale annuelle à Forestville le 1er juin dernier. Une trentaine de personnes y assistait, des administrateurs de l’association ainsi que des entreprises touristiques de la région. Ce fut l’occasion pour le nouveau directeur général de l’organisme, Mario Leblanc, de faire connaissance avec les différents acteurs du développement touristique régional.

Cette assemblée générale annuelle a permis de constater le désir du nouveau directeur général, Mario Leblanc, de mettre en place un processus de consultation efficace afin que le vaste territoire que couvre Tourisme Côte-Nord Manicouagan, soit autant que possible, au même diapason en termes de support et de visibilité.

Alain Rioux, CPA auditeur CA de la Firme Mallette, Société de comptables professionnels agréés, a présenté les états financiers 2016-2017 qui démontrent des recettes de 2 311 631 $ et des dépenses de 2 365 952 $, soit un léger déficit comblé par un transfert de fonds accumulés entre 2014 et 2016.

Réalisations

Les réalisations marquantes au cours de l’année 2016-2017 sont le vote sur l’harmonisation de la taxe sur l’hébergement à 3,5 % au lieu d’un montant fixe, la nomination de Mario Leblanc à la direction générale, la parution de la 4e édition du Guide touristique officiel Côte-Nord, ainsi qu’un projet pilote mettant en valeur le pôle de la Basse-Côte-Nord dans le site de tourismecote-nord.com.

Statistiques

Le site Web de Tourisme Côte-Nord Manicouagan a reçu 240 127 visites au cours de l’année pour 691 418 pages vues dont 74,22 % sont des nouveaux visiteurs. Tourisme Côte-Nord Manicouagan s’est vu décerner le Prix AVA pour l’excellence en créativité numérique, mise en marché et stratégie pour la campagne « La vue de ».

Le réseau d’accueil Côte-Nord a reçu 100 118 visiteurs, soit une hausse de 8 %. « C’est plus de 400 000 visiteurs qui sont venus sur la Côte-Nord, mais tous ne sont pas passés par le réseau d’accueil, et c’est plus de 35 M$ qui ont été dépensés sur le territoire en tourisme », dit le directeur général Mario Leblanc.

Les grandes orientations 2017-2018

Mario Leblanc prévoit organiser un grand rassemblement de l’industrie touristique de la région, accroître les efforts de développement de l’offre, augmenter la notoriété de la Côte-Nord comme destination touristique, intensifier les campagnes marketing ciblées, travailler sur l’harmonisation du réseau d’accueil et recruter 80 % des entreprises d’hébergements.

Élections

Les officiers ont tous été reconduits dans leurs postes par les membres présents, soit Josée Girard à la présidence, Jeannine Villeneuve, vice-présidente, Viviane Richard, trésorière et Claude Brassard au secrétariat.

Six sièges du conseil d’administration étaient en élections, et cinq des administrateurs en place ont été réélus. Il s’agit de Claude Brassard, Yves Laurencelle, Lucie Charland, Yanick Morin et Carl Beaulieu. Pour Hydro-Québec, Cathy Hamel remplacera Julie Dubé. Deux sièges sont toujours vacants et il reviendra au conseil d’administration de les combler. Donald Perron, François Corriveau et Gaston Lavoie demeurent en poste.