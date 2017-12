Nouvel environnement pour Espace famille à Forestville

Crédit photo : Journal Haute-Côte-Nord

Établi à Forestville depuis 2015, Espace Famille a inauguré ce matin, un tout nouveau local situé sur la 2e Avenue à Forestville, dans l’édifice propriété du Dr Serge Tremblay.

En présence de l’équipe d’animatrices et d’intervenantes de la Maison de la Famille de Longue-Rive, d’Espace Famille et du CISSS Côte-Nord, la directrice générale de la Maison de la Famille de Longue-Rive, Kathy Tremblay, a remercié les Chevaliers de Colomb de Forestville pour l’utilisation de leurs locaux de janvier 2015 à octobre 2017, « ce qui aura permis de lancer et d’implanter un endroit pour créer Espace Famille ».

La Fondation Laure-Gaudreault représentée par Angèle Bouchard, a été d’une aide précieuse par sa contribution en don qui aura permis à l’organisme d’acquérir l’équipement et le matériel nécessaires au bon fonctionnement des ateliers d’Espace Famille.

La Communauté en action pour la petite enfance (CAPE), regroupement local de partenaires subventionné par Avenir d’enfants dont la Maison de la famille de Longue-Rive est fiduciaire, a mis sur pied Espace Famille. Depuis septembre 2015, ses activités se sont ancrées à Forestville et depuis quelques mois, elles se déploient sur tout le secteur Est de la Haute-Côte-Nord, soit dans les localités de Longue-Rive, Portneuf-sur-Mer, Colombier et Forestville. Ce sont plus de 50 familles qui ont été touchées par l’offre de services étoffée d’Espace Famille.

Plus de détails dans notre édition du 20 décembre.