Nouveaux équipements pour le bénéfice des jeunes

Les Bergeronnes – Grâce au Programme d’acquisition d’équipements de plein air et de sport, Explos-Nature s’est procuré 1 435 $ en équipement de plein air et de sport afin d’offrir de nouvelles activités aux jeunes inscrits au camp de vacances de l’organisme situé aux Bergeronnes.

Le Programme d’acquisition d’équipements de plein air et de sport est un programme d’achat pour les camps de vacances à l’intention des jeunes dans le besoin ou ayant des besoins spécifiques. Le programme a été mis en œuvre par l’Association des camps du Québec. Il a été rendu possible grâce à des contributions financières de 200 000 $ du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur (MEES). Dans le cadre du programme, 30 magasins Canadian Tire répartis sur le territoire québécois ont offert de l’équipement au prix coûtant.

Canots, kayaks, vélos de montagne, équipements de camping, viendront soutenir la qualité de l’expérience camp vécue par des milliers de jeunes et moins jeunes dans le cadre des programmes de camp de vacances, classe nature et camps familiaux.

La mise en place de ce programme répond aux besoins pressants du milieu et permettra aux camps bénéficiaires d’avoir accès à des équipements sécuritaires et de qualité pour la pratique des activités de plein air et de sport favorisant le plaisir de bouger.