Myriam Tremblay est élue philanthrope de l’année

Les Escoumins – La pharmacienne Myriam Tremblay des Escoumins a remporté le prix Philanthropie lors du Congrès Brunet 2017 qui s’est déroulé du 14 au 17 septembre dernier à Niagara Falls, en Ontario. Ce prix prestigieux est décerné au pharmacien s’étant le plus impliqué dans son milieu pour avoir fait la promotion de la santé.

Ce congrès a lieu tous les ans et Myriam Tremblay est toujours fidèle au rendez-vous. « C’est une belle occasion de partager et d’échanger avec les collègues franchisés ainsi que les représentants de la bannière Brunet », explique-t-elle.

Cette réunion d’affaires propose plusieurs conférences qui concernent autant les franchisés Brunet que les pharmaciens. Des ateliers sont également donnés sur différentes thématiques professionnelles et interactives, telles que l’informatique, la réglementation, les projets de loi, la mise en marché, les objectifs Brunet et le marketing.

C’est le gala qui tient lieu de finale de ce congrès alors que les franchisés qui se sont démarqués dans la dernière année sont récompensés. C’est d’ailleurs lors de ce gala que Myriam Tremblay a reçu le prix Philanthropie pour son implication dans sa communauté. « C’est le prix le plus important à mes yeux, donc j’ai été très émue de me le voir attribuer. Entendre mes collègues saluer mon implication m’a vraiment touchée », mentionne la propriétaire de la pharmacie Brunet des Escoumins et de Sacré-Cœur. Cette dernière est effectivement très impliquée au niveau sportif aux Escoumins, au sein de l’Association du hockey mineur des Escoumins et de l’Association du soccer des Escoumins dont elle est la présidente. C’est d’ailleurs grâce à sa grande implication et sa ténacité que les jeunes de l’Association bénéficieront l’an prochain, d’un terrain de soccer répondant aux standards de la règlementation en vigueur, au coût de 155 000 $.

« Ce prix m’encourage encore plus à continuer », déclare-t-elle en expliquant les bouleversements connus présentement dans le monde de la pharmacie car beaucoup de changements sont imposés aux propriétaires, ce qui n’est pas toujours évident à gérer.

L’implication, c’est important

Myriam Tremblay croit qu’être pharmacienne dans un petit milieu comme le nôtre ne se résume pas qu’à travailler derrière son comptoir. Pour elle, il est primordial de laisser une place dans son horaire pour avoir du temps pour sa communauté. « Je sais que les journées passent vite, on est tous débordés. Mais s’impliquer dans notre communauté, c’est valorisant et très gratifiant », déclare-t-elle. C’est pourquoi elle se fait un devoir de prendre le temps nécessaire dans le but de changer les choses et permettre des activités diversifiées, dynamiques et attirantes. Son plus grand désir étant que les jeunes bougent et soient plus en santé, elle est fière d’être aujourd’hui récompensée pour son travail. « J’ai aussi eu une belle pensée pour toutes les personnes qui m’appuient, qui embarquent avec moi dans mes différents projets », ajoute la maman de trois enfants. Rappelons que la pharmacienne avait remporté un premier prix en 2008 dans la catégorie de la vente.

Avec Shirley Kennedy