École de musique de Forestville – Moments inoubliables, du rire aux larmes

Forestville – De l’avis général, le spectacle annuel de l’École de musique de Forestville a encore une fois été à la hauteur des attentes. Critiques dithyrambiques pour les petits et plus grands élèves qui ont su émouvoir les spectacteurs qui sont passés par toute la gamme des émotions.

C’est donc le dimanche 6 mai dernier que parents et amis des élèves de l’École de musique de Forestville se sont réunis à l’Éconolodge de Forestville à l’occasion de ce spectacle annuel qui a attiré une centaine de personnes.

Ont offert une prestation à la guitare, Mégane Lavoie, Alain Lavoie, Alexis Jean, Ève Audet et Nicolas Thibeault, élèves d’André Lajoie. Les leçons de piano, de chant et d’éveil à la musique sont assurés par Sylvie Auger. Au piano, on a pu assister aux prestations de Méliandre Fournier, Alexia Tremblay, Joëlle Maltais Tremblay et William Palardy tandis qu’en chant, Aurélie Savard, Nicolas Perron, Bertrand Gagnon, Chloé St-Pierre, Érika Roy et Ariane Mazerolle se sont produits sur scène. Les cours d’Éveil à la musique, offerts gratuitement par l’École de musique dans les quatre garderies du CPE La Giroflée, ont permis à Donovan Tremblay, Madisson Dufour, Ryan Jomphe, Alicia St-Pierre, Albert Thériault, Alice Thériault, Charles-Éric Martel, Étienne Larose, Walter Deschênes, Abby Michaud, Félix Pigeon, Rémi Lavoie et Thomas Ouellet, de connaître les joies du spectacle.

Projet-pilote

À noter que cette année, l’École de musique offrait un projet-pilote sur un nouvel instrument : la guitare Merlin. Il s’agit d’une guitare qui ne possède que 4 cordes et qui représente l’instrument idéal pour de jeunes enfants qui désirent apprendre la guitare. Une démonstration en a été faite au spectacle par M. André Lajoie et des cours de cet instrument seront offerts à tous dès l’automne prochain.

Source: Karine Savard