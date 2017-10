Mêmes têtes d’affiche, mêmes enjeux pour Ouellet

Baie-Comeau – Pour Martin Ouellet, le remaniement ministériel de la semaine dernière n’a pas brassé les cartes du côté des ténors du gouvernement Couillard, qui demeurent aux postes importants. Le député de René-Lévesque et porte-parole de l’opposition officielle en affaires municipales et transports se désole particulièrement du maintien en poste du ministre de la Santé, Gaétan Barrette.

« Malgré l’échec des réformes, le premier ministre vient cautionner les actions de son ministre et n’entend pas le message de la population », de lancer dans un communiqué M. Ouellet, estimant que tout ce que le gouvernement offre aux citoyens en matière de santé, « ce sont des hausses salariales aux médecins et du remue-ménage dans les structures ».

Le député péquiste estime également que les fers de lance du gouvernement que sont le Plan Nord et la Stratégie maritime « ne livrent pas la marchandise ». Il en prend pour preuve la baisse de 1,5 % de la population de la Côte-Nord entre 2015 et 2016, selon les derniers chiffres de l’Institut de la statistique du Québec, une diminution qu’il qualifie d’hémorragie.

Sensible à la Côte-Nord

Martin Ouellet espère en conséquence que le nouveau ministre responsable du Plan Nord, Pierre Moreau, ait « une sensibilité particulière » à l’égard de la Côte-Nord. Il entend également mettre au parfum les nouveaux titulaires des projets dans la région « dont je souhaite la réalisation ».

Il n’y a pas que M. Moreau qui devrait avoir une demande de rencontre de député de René-Lévesque. Ce dernier entend faire connaître les préoccupations et les différents dossiers de sa circonscription auprès des nouveaux venus au sein du gouvernement. Ses priorités demeurent le développement économique, les services de proximité et une plus grande sécurité sur les routes.

« Bien que de nouveaux joueurs ont fait leur entrée au Conseil des ministres, les principales têtes d’affiche du gouvernement sont demeurées les mêmes », a aussi commenté Martin Ouellet.