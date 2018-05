Caisse populaire Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent – Membres et dirigeants tournés vers l’avenir

Les Bergeronnes – Forte d’un actif de plus de 200 M$, la Caisse populaire Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent agit comme un acteur majeur en termes de vitalisation du milieu et de levier économique auprès de ses membres. En assemblée générale annuelle tenue aux Bergeronnes le 25 avril, les membres et dirigeants ont élaboré sur le bilan de ce 17e rapport annuel, pour ensuite mieux se projeter vers l’avenir et ainsi affronter les enjeux à l’horizon.

Environ 80 personnes ont assisté à l’assemblée générale annuelle présidée par Gemma Brisson, présidente du conseil d’administration de la Caisse populaire Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent.

Fidèle à elle-même, la présidente de l’institution a mis de côté l’habituel discours cousu de fil blanc pour faire place à une allocution plus « personnelle » et collée sur la réalité des membres de la Caisse. « Les centres de services sont toujours en place parce que c’est un choix que nous faisons pour nos membres. Mais à un moment donné, il faudra évaluer l’utilisation de ces derniers. Nous allons maintenir les services tels qu’ils sont aujourd’hui, tant et aussi longtemps que vous allez les utiliser ».

Parmi les nouvelles façons de faire instaurées par le Mouvement Desjardins au cours des prochaines années, Gemma Brisson a annoncé la fin des conseils de surveillance tels que nous les connaissons actuellement. Cette décision a été partagée aux dirigeants des caisses Desjardins dans le cadre du 23e Congrès tenu l’automne dernier. Aussi, madame Brisson a confirmé que le bâtiment abritant le centre de services des Bergeronnes sera mis en vente prochainement mais offert tout d’abord à la Municipalité. La Caisse prévoit utiliser les locaux en location.

Bilan

L’actif de 203 716 000 $ de la Caisse représente une hausse de 7,95 % par rapport à l’an dernier. Les prêts aux particuliers et aux entreprises s’établissent à 114 769 000 $, en augmentation de 2,91 %. La réserve pour ristournes éventuelles est de 434 000 $ et le Fonds d’aide au développement du milieu se chiffre à 700 000 $. Au cours du dernier exercice, la Caisse populaire Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent a réalisé des excédents d’exploitation de 1 082 000 $, en hausse de 16,97 % par rapport à l’année précédente. Les revenus d’intérêts totalisent 5 206 000 $, une augmentation de 1,84 % par rapport à l’an dernier.

La proposition du versement d’une ristourne de 200 000 $ au Fonds d’aide au développement du milieu a été acceptée par les membres présents. En 2017, 169 000 $ ont été remis pour appuyer différents projets.

Élection

Les dirigeants sortants Gemma Brisson, Roxanne Marquis, Laurent Brisson et Stéphane Cauchon (conseil de surveillance), ont tous été réélus sans opposition.