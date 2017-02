Maude Boucher reçoit la médaille du gouverneur général

Les Bergeronnes – Maude Boucher est la dernière récipiendaire de la médaille académique du gouverneur général du Canada remise par la direction de la polyvalente des Berges des Bergeronnes le 13 janvier dernier. L’étudiante originaire des Escoumins a terminé ses études secondaires en juin 2016 avec une impressionnante moyenne générale de 91 %.

Fait à noter, Maude a ainsi reçu la même médaille que sa sœur Laurence, qui avait mérité cet honneur pour l’année scolaire 2012-2013, une première pour la polyvalente des Berges de voir ainsi deux membres d’une même famille recevoir la médaille du gouverneur général à quelques années d’intervalle.

La direction de la Commission scolaire de l’Estuaire se joint à la direction et au personnel de la polyvalente des Berges pour souhaiter à Maude le meilleur des succès dans ses projets futurs, elle qui poursuit actuellement des études en Sciences de la nature au Cégep Garneau, à Québec. Toujours incertaine quant à la profession qu’elle aimerait éventuellement pratiquer, Maude démontre un intérêt certain pour l’administration, mais refuse à ce moment-ci d’être plus précise quant à ses perspectives d’avenir.

Rappelons que la médaille du gouverneur général est remise annuellement à l’élève ayant obtenu la meilleure moyenne académique en quatrième et cinquième secondaire selon les relevés du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Le résultat est calculé à partir des notes obtenues dans l’ensemble des matières sanctionnées par le MELS.