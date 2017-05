Mathieu Lamontagne à la conquête du mont Harfang

Les Bergeronnes – Mathieu Lamontagne vivra l’expérience d’une vie puisqu’il participera au défi Déplaçons les montagnes, du 9 au 11 juin 2017, dans l’équipe d’Action autiste et Ted Manicouagan en compagnie d’Hélène Gagnon. Originaire des Bergeronnes, ce jeune homme autiste

de 21 ans procède présentement à sa campagne de financement en vue du défi.

Avec le désir ardent de mettre l’accent sur le dépassement de soi, la persévérance et la collaboration, cette expédition se fera selon un mode de pairage entre des personnes ensituation de handicap et leurs intervenants et/ou proches significatifs. Concrètement, un groupe de vingt à trente personnes partira en expédition de trois jours pour conquérir le Mont Harfang. Un trajet d’environ 13 km de distance et de 1 000 m de dénivelé les attendra. Au-delà de l’ascension, le groupe campera sur place et vivra ce défi en communauté inclusive. Pendant l’expérience, les participants mettront de l’avant leur force de caractère et leur engagement envers la cause. Notons que les grimpeurs bénéficieront d’un programme flexible et adapté de mise en forme et plusieurs sorties sur le terrain les prépareront à affronter la montagne. Il ne s’agit pas ici d’un défi solo et d’un contre la montre, mais bel et bien d’une aventure de groupe, où la confiance, le respect et la collaboration seront mis de l’avant. La totalité de la somme amassée profitera à l’organisation de Destination Loisirs 2018.

Campagne de financement

La mère de Mathieu Lamontagne, Nathalie Beaudoin, a entendu parler de ce défi par Hélène Gagnon d’Action autiste de Baie-Comeau. Elle s’occupe de la campagne de financement, puisque les contacts sociaux sont plutôt difficiles pour Mathieu. Il s’agit là d’une expérience unique que ce dernier pourra vivre. « Je veux lui faire réaliser que malgré ses particularités, il peut réussir des belles choses dans la vie, comme cette belle expérience de dépassement de soi », explique Mme Beaudoin, qui est très fière de son fils.

Et ce dernier est content d’y participer, puisqu’il a toujours eu le désir d’aller se promener quelque part en altitude. Présentement, ils ont amassé 620 $ et l’objectif est de 1 000 $. Mme Beaudoin mentionne d’ailleurs que la campagne va au ralenti et demande le support de la population pour faire un don en ligne. Pour ce faire, rendez-vous sur le site Internet suivant : https://www.gofundme.com/mathieulamontagne.

À propos de Destination Loisirs

Au fil des années, la région Côte-Nord a agi comme hôtesse de l’événement à deux reprises. La Ville de Baie-Comeau a collaboré aux éditions de 1989 et 2008. Ce grand rassemblement (plus de 500 personnes handicapées et leurs accompagnateurs) se donne pour objectif de permettre à ces personnes de participer à des activités sportives, récréatives, touristiques et culturelles dans la région hôtesse. Concrètement, Destination Loisirs est une grande rencontre à caractère sportif de type récréatif et participatif tout en ayant une saveur touristique et culturelle. Rappelons que l’organisation sert également de tremplin au développement de nouvelles activités de loisir pour les personnes vivant avec un handicap.