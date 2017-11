Un match à oublier pour les Excavations A. Savard

Forestville – La réalité d’une équipe devant composer avec de longues distances à parcourir et la disponibilité des effectifs a vite rattrapé les Excavations A. Savard qui, sans sept de ses « réguliers » a subi une dure défaite de 8 à 2 dans le « premier long voyage au Lac ».

Le Multiconcessionnaire de Dolbeau-Mistassini fut sans ménagement envers les hommes de Philippe Gauthier. Et ce 28 octobre, pour une seconde fois, c’est au deuxième « vingt » que tout a basculé, les Jeannois marquant à cinq reprises, après avoir pris les devants 1 à 0 en première période. Gauthier était catégorique. Selon lui, dans ce niveau de hockey senior, une équipe ne peut espérer rivaliser avec une formation réduite. « Et en deuxième, c’est là que la fatigue s’est fait sentir», a-t-il donné comme explications. La déconfiture des Nord-Côtiers, comme la rédaction du site internet de la Ligue l’écrivait, s’est poursuivie en troisième avec les septième et huitième buts des locaux. La faible réplique est venue de Martin Lessard (2e période) et de Christopher Dallaire (au dernier engagement). Chez les gardiens, Alex Laprise a cédé à six reprises avant d’être remplacé par Jeffrey Dallaire en troisième. «Ce sera toujours difficile des voyages comme celui qu’on vient de faire », avouait l’entraîneur des Nord-Côtiers, en comptant les quelques centaines de kilomètres à faire pour se rendre au Centre sportif de Dolbeau. Ajoutons à ça qu’on avait seulement trois trios, parce que des gars travaillaient, et les blessures de Brian Nicolas (épaule) et de Jean-Luc Hervieux (genou) et ça vous donne une bonne idée de ce qui a pu se passer».

Prochains matchs

Après le premier match local de samedi dernier, ce sera au Centre Charles-Édouard-Boucher des Escoumins, le 10 novembre prochain, que les « orignaux » seront de retour devant leurs partisans. La rencontre les opposant au Construction Éclair de Charlevoix commencera à 21 heures.

Enfin, le gouverneur des Excavations A. Savard Stephan Gaudreault a fait savoir que le match qui était prévu le 14 octobre dernier contre le Construction Éclair de Charlevoix sera joué le dimanche 17 décembre à 15 heures à Forestville.