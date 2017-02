Forestville – Martin D’Anjou, président des Événements Festidrag Inc. ainsi que son associée Karine Albert, ont acquis de Jacques Picard le plus ancien salon de sport motorisé dans l’est du Canada; le réputé Salon-Auto Sport de Québec, qui en sera à sa 48e année au printemps 2017.

Martin D’Anjou est à la tête de la plus grande série de courses d’accélérations au Canada, la Série nationale Festidrag Castrol depuis maintenant 18 ans. On le retrouve aussi à l’écran, dans l’émission Festidrag.TV qui en sera à sa 4e saison à l’antenne de RDS2 et Télémag en 2017. Martin D’Anjou et son associée comptent faire profiter de leur expérience, de leur dynamisme et de leurs nombreux contacts dans le domaine du sport motorisé afin d’apporter un vent de fraîcheur et de renouveau à la 48e édition du Salon Auto-Sport de Québec. L’équipe compte déjà plusieurs réalisations : Championnat de courses sur glace du Québec, Championnat de Mud Drag du Québec, Salon Sport Motorisé de Rimouski, Salon de l’auto de Rimouski, Série Nationale Drag de rue BF Goodrich, Série Nationale Festidrag Castrol et producteurs de l’émission Festidrag.TV. « Le Salon Auto-Sport de Québec est une institution dans le monde du sport motorisé au Canada. L’acquisition de cet événement ajoute une corde de plus à notre arc. Avec les événements extérieurs que proposent la Série Nationale Festidrag Castrol, la série télévisée Festidrag.TV et maintenant le Salon Auto-Sport de Québec qui vient s’ajouter à notre offre événementielle, notre entreprise se positionne comme une référence incontestable dans le domaine du sport motorisé au Canada » mentionne Martin D’Anjou. Le Salon Auto-Sport de Québec se tiendra les 7, 8 et 9 avril 2017 au Centre de Foires Expo-Cité.