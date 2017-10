Marjolaine Gagnon

Madame Gagnon, vous en êtes à votre combientième mandat à la mairie de Sacré-Cœur?

C’est mon quatrième mandat à la mairie. J’ai effectué deux mandats à titre de conseillère municipale avec M. Aimé Dufour, maire de l’époque. Par la suite, j’ai fait deux mandats à la mairie de Sacré-Cœur et j’ai quitté pour me présenter députée fédérale dans le comté Charlevoix/Côte-Nord. C’est en 2013 que j’ai été réélue maire de la Municipalité de Sacré-Cœur.

Quels sont les motifs qui vous poussent à réclamer un autre mandat à la population de Sacré-Cœur?

C’est juste la continuité de mon premier mandat, normalement ça va de soi pour le deuxième mandat. Celui-ci me permettra de poursuivre les dossiers en cours. D’autre part, depuis que je suis en poste, tous les dossiers importants ont fait l’objet de consultations publiques. Je crois sincèrement que les Sacré-Coeurois(es) sont satisfaits de ma façon de gérer les finances publiques, car la transparence est au cœur de nos actions. Certainement, il y a aussi ma relation avec mes citoyens. Je suis près d’eux, ils font partie de ma vie depuis des années. Vous savez que j’ai 18 ans de service auprès de ma population. C’est une affaire de cœur, je fais partie de la famille!

Quelles sont les priorités auxquelles vous allez vous attaquer si vous êtes élue?

Le fameux dossier du quai de l’Anse-de-Roche! Le dragage devrait débuter le 16 octobre, il faut continuer. Alors, je dois convoquer une séance extraordinaire avec le nouveau conseil élu, ce qui est peu commun en ce temps électoral. J’en suis heureuse d’ailleurs, nous aurons l’occasion de nous rencontrer, et de travailler ensemble pour la première fois. C’est merveilleux! J’ai déjà confiance en eux. C’est le choix de la population et je le respecte. Les autres dossiers en cours sont les travaux au centre récréatif, la réparation de la route de l’Anse-de-Roche. Il ne faut pas oublier les activités à la bibliothèque municipale.

Êtes-vous confiante face à cette campagne vous opposant à une autre candidate?

Oui, j’ai confiance en ma population! Depuis, que je suis en poste, les citoyens ont toujours été impliqués dans nos dossiers. J’ai travaillé en collaboration avec les entreprises du milieu pour la réalisation d’événements qui ce sont bien déroulés. Il est important pour moi d’encourager les entreprises locales, et ce, dans tous les domaines. J’aime mon monde et je compte sur eux pour me reconduire à la mairie de Sacré-Cœur-sur-le-Fjord-du-Saguenay!

Vous avez quel âge?

69 ans et en excellente forme!