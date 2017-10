Mario Tremblay

Puisque vous avez occupé le poste de maire de Longue-Rive de 2001 à 2009, pouvez-vous élaborer sur vos occupations depuis 2009?

J’ai travaillé sur certains dossiers de lobbyistes et en 2011, j’ai commencé à travailler comme représentant en vente pour une entreprise spécialisée dans la vente de VR à Baie-Comeau. Depuis le mois de juin 2017, j’occupe le poste de directeur général à la Chambre de commerce de Colombier, Forestville, Portneuf-sur-Mer et Longue-Rive.

Quelles sont les raisons qui vous motivent à briguer à nouveau la mairie de Longue-Rive?

Plusieurs citoyens m’ont sollicité au courant de l’été pour que je présente ma candidature, et plusieurs m’ont également téléphoné au cours des dernières semaines. Après discussion avec ma conjointe, j’ai accepté.

Quels sont les défis et/ou projets que vous allez prioriser si vous êtes élu (e) le 5 novembre prochain?

Une de mes préoccupations est le projet de ressource d’hébergement, de transport adapté pour les aînés et l’accès aux services médicaux. Je suis conscient des problématiques et des défis à relever dans ces dossiers.

Également je souhaite travailler à la réalisation d’un débarcadère pour petits bateaux, et de projets culturels pour les familles de Longue-Rive, comme le livre des Martel qui vient d’être publié.

J’aimerais également faire une planification stratégique pour en arriver à un plan d’action pour les loisirs (quilles, patinoire, et un gym qui est demandé depuis quelques années).

Et aussi je veux être un maire disponible et respecté des citoyens et citoyennes de Longue-Rive.

Est-ce que vous avez suivi la politique municipale depuis 2009 et dans l’affirmative, quel est votre constat face à la situation politique et économique de la Haute-Côte-Nord depuis 2009?

Il y a une évolution à faire dans toutes les municipalités pour en arriver à des projets communs et laisser de côté les guerres de clochers. Notre population est en décroissance, et il est urgent de trouver des solutions pour que la Haute-Côte-Nord soit fière de son territoire. L’heure est à la communication et à développer des projets et des emplois. Il y a des façons d’y arriver et je serai une de ces personnes à faire partie du mouvement.

Depuis combien d’années habitez-vous la municipalité de Longue-Rive?

Depuis toujours! Je suis parti à l’extérieur pendant 6 ans, pour revenir en 1991.

Vous avez quel âge?

53 ans