Mario Tremblay devient le nouveau directeur général

Forestville – Mario Tremblay et Julie Tremblay, respectivement directeur général et présidente, dirigeront les destinées de la Chambre de commerce de Colombier, Forestville, Portneuf-sur-Mer et Longue-Rive (CFPL), appuyés par un conseil d’administration auquel deux nouveaux membres se sont ajoutés.

Julie Tremblay, nouvelle présidente de l’organisme, a profité de l’assemblée générale annuelle pour en faire l’annonce aux membres présents. Selon Julie Tremblay, « Mario Tremblay est reconnu pour son dynamisme et son attachement à la région de la Haute-Côte-Nord. Nous sommes fiers, à la chambre de commerce CFPL, d’annoncer sa nomination comme directeur de notre organisme. Notre milieu a besoin de gens comme lui, qui ont à cœur le développement économique de notre région et qui n’hésitent pas à s’impliquer pour faire avancer les choses ».

L’assemblée générale a également permis de combler les postes vacants au sein du conseil d’administration. Julie Tremblay, du Motel Quatre saisons, succède à Carol Girard qui était à la tête de l’organisme depuis trois ans. Natacha Canuel de chez Création Coiffure a été nommée à la vice-présidence et Berthold Langelier au poste de secrétaire-trésorier. Quatre autres postes d’administrateurs ont été comblés par Nadine Gagné de Les transporteurs en vrac de Forestville, Roger Foster du Garage Roger Foster, Caroline Murray de la Ferme Modalex et Gilles Cormier de la Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord-Manicouagan.

La Chambre de commerce CFPL a remercié Gaëtan Tremblay, qui a agi à titre de directeur pendant six années. « Celui-ci a grandement participé à la restructuration de la chambre de commerce de Forestville, qui s’est élargie au cours des dernières années pour couvrir les territoires de Colombier, Portneuf-sur-mer et Longue-Rive », ajoute la présidente.

La Chambre de commerce CFPL a adopté les états financiers au 31 décembre 2016 qui affichent un léger déficit de 74,36 $, avec un budget d’opération qui avoisine les 19 000 $ annuellement.