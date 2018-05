Les Escoumins – Mario Jean en rodage pour son 6e one-man-show

Les Escoumins – Mario Jean s’est arrêté dans la municipalité des Escoumins le mardi 15 mai dernier et s’est produit devant une salle comble contenant plus de deux cent personnes. L’humoriste a profité de son passage en sol nord-côtier pour présenter son sixième one-man-show qui est actuellement en rodage.

La dernière prestation de Mario Jean chez nous remonte à mai 2017 alors qu’il était à l’affiche du Weekend de l’humour avec son 5e spectacle intitulé Moi Mario.

En effet, Mario Jean débute avec deux minutes d’un numéro, tiré de Moi Mario, et enchaîne ensuite dans ce qui constituera son prochain one-man-show. « Le spectacle est quasi terminé. Je modifie encore quelques gags, mais je suis tout près du résultat final du spectacle », ajoute Mario Jean.

« Je ne me réinvente pas, mais je continue là où j’ai laissé les gens dans le dernier spectacle. Je crois que ce que je raconte permet aux gens qui me suivent depuis le début d’évoluer avec moi et de me comprendre dans mes numéros », conclut le père de famille.

L’accueil aux Escoumins démontre d’ailleurs que les gags de Mario trouvent toujours écho puisqu’il a su dérider la salle du début à la fin. Un segment fort apprécié de ce spectacle, les petites blagues servies à une dame de la salle, en l’occurence madame Gaétane Chamberland, qui s’est invitée au spectacle en répondant à l’humoriste au tout début du spectacle, ce qui a donné lieu à des moments assez cocasses.