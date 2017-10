Marie-France Imbeault

Est-ce que c’est la première fois que vous tentez de vous faire élire au conseil municipal de Colombier?

C’est la première fois que je tente de me faire élire au conseil municipal à Colombier.

Quelles sont les raisons qui vous motivent à briguer la mairie de Colombier?

Je considère que le moment est bien choisi, mes accomplissements professionnels et personnels m’orientent vers ce défi qui me tient à cœur, de m’impliquer avec dynamisme pour ma communauté et avec le soutien des citoyennes et citoyens de mener à bien les différents projets et c’est pourquoi je suis motivée à briguer le poste à la mairie de Colombier.

Quels sont les défis et/ou projets que vous allez prioriser si vous êtes élu (e) le 5 novembre prochain?

Avoir une voie de contournement en rentrant à Colombier. Rendre l’endroit accessible pour l’eau potable à St-Marc de Latour pour les personnes qui n’ont pas l’eau courante. Je désire également rendre l’accotement plus sécuritaire à Colombier au niveau de la rue Principale pour les piétons et les personnes âgées qui prennent leur marche. J’envisage aussi de commander une étude pour avoir accès à la plage de la Bature aux gibiers. J’envisage la création d’un Festival dans notre localité pour festoyer et s’amuser avec nos familles et séduire les touristes à participer à nos festivités.

Depuis combien d’années habitez-vous la municipalité de Colombier?

Je suis native de Colombier. Je suis restée dans mon village jusqu’à l’âge de 26 ans. J’ai quitté Colombier en 1984 pour travailler à Montréal ce qui m’a permis d’acquérir des connaissances et de l’expérience en marketing et ensuite revenir dans mon village en 2009, ce qui fait 35 ans en tout en 2017.

Vous avez quel âge et quels emplois occupez-vous ou avez-vous occupé sur le marché du travail?

J’ai 59 ans et j’occupe présentement un emploi comme conseillère budgétaire et intervenante en consommation pour L’APIC Haute-Côte-Nord depuis 3 ans, j’ai travaillé 25 années en marketing pour la Cie Limited Brand à Montréal, ensuite j’ai occupé le poste de secrétaire pour CSAD HCN (Coopérative de solidarité d’aide à domicile à Forestville pendant 2 ans). Mon conjoint Michel a 2 enfants et nous avons 5 petits-enfants qui sont âgés entre 8 ans et 18 ans.