Marie-France Imbeault se lance dans la course

Colombier – Marie-France Imbeault de Colombier briguera les suffrages à la mairie de son village natal le 5 novembre prochain. Après trois années de réflexion, Madame Imbeault a décidé de faire le saut en politique municipale, « afin de mener à bien les différents projets qui font et qui feront de Colombier un endroit où il fait bon y vivre et y habiter ».

Native de Colombier, Marie-France Imbeault est conseillère budgétaire et intervenante pour l’Association de la protection des intérêts des consommateurs depuis septembre 2015. Elle vise la mairie de Colombier avec la conviction de maintenir des emplois et des services dans la communauté et ses environs.

« J’aspire à être candidate et je considère que le prochain maire devra être en mesure d’assurer le suivi des dossiers dont il aura la responsabilité et je suis prête à prendre les commandes avec les conseillères, les conseillers et les employés municipaux », dit-elle.

Bien qu’il n’y ait toujours pas d’autre candidat connu jusqu’à présent, Mme Imbeault souhaite qu’un ou des adversaires se manifesteront, question de défi et de saine compétition. Le maire sortant Jean-Rock Barbeau a déjà confirmé qu’il ne réitérerait pas un autre mandat.