Marc Pigeon honoré au Mérite municipal

Crédit photo : Photo courtoisie

L’agent de développement de la Ville de Forestville Marc Pigeon, a reçu hier à l’Assemblée nationale, le prix Relève municipale remis à l’occasion de la cérémonie officielle du Mérite municipal 2018 dans le cadre de la Semaine de la municipalité.

M. Pigeon s’est distingué pour son travail exceptionnel avant et lors du tournage à l’été 2017, de la série La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert. En effet, l’éclaireur de la production américaine mandaté pour trouver le lieu parfait de tournage, a vu en Marc Pigeon et la ville de Forestville, une équipe dynamique prête à accueillir et surtout à collaborer pour la bonne marche du projet.

Le Mérite municipal permet d’honorer quatre personnes et quatre organismes qui contribuent de façon exceptionnelle au mieux-être et au développement de leur communauté. Les catégories en lice sont Citoyen, Relève municipale, Organisme à but non lucratif et Municipalité et développement durable.

La cérémonie a été présidée par le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, Norbert Morin.