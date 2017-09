Marc-Antoine Mercier accède au Midget AAA

Invité au premier camp d’entraînement

Un nom, une réputation

Marc-Antoine n’en est pas à ses premières expériences au Saguenay puisqu’il a évolué au sein de l’Espoir du Saguenay-Lac-St-Jean dans le bantam AAA majeur l’an dernier après avoir complété une saison avec les Nord-Côtiers du bantam AAA relève il y a deux ans.

Le jeune homme a également été sélectionné à deux reprises par Hockey Québec dans le cadre des camps estivaux des saisons 2016 (15 ans et moins) et 2017 (16 ans et moins).

Une décision réfléchie et assumée

Quitter sa famille et ses amis à 15 ans, demeure une décision difficile, bien que la passion du hockey prend le dessus pour Marc-Antoine. « Ce n’est pas l’inconnu pour lui puisqu’il a joint l’Espoir du Saguenay-Lac-St-Jean l’hiver dernier et il a été hébergé en pension », précise son père, Alain Mercier.

Monsieur Mercier préfère demeurer prudent quant à l’éventualité que son fils accède au Junior majeur, bien que les chances soient très bonnes selon les différents observateurs interrogés par le Journal. « L’important pour nous, c’est qu’il aime ça, qu’il soit bien encadré et surtout qu’il soit heureux », a dit M. Mercier. Marc-Antoine disputera 40 parties avec les Élites de Jonquière cette saison et entamera son 4e secondaire à la polyvalente d’Arvida.