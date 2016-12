Luc Noël élu président de l’Assemblée des MRC

(M.B.) – Le préfet de la MRC de Minganie, Luc Noël, a été élu fin novembre président de l’Assemblée des MRC de la Côte-Nord. Il succède à la mairesse de Forestville et ex-préfète de la MRC de La Haute-Côte-Nord, Micheline Anctil, qui a récemment perdu ce dernier poste au profit du maire de Longue-Rive, Donald Perron. L’Assemblée des MRC regroupe les élus de toutes les MRC de la Côte-Nord. Elle a été formée en 2015 pour remplacer la Conférence régionale des élus (CRÉ) après l’abolition de cette structure par le gouvernement. L’assemblée « vise à favoriser le développement régional et à défendre les intérêts et les préoccupations des Nord-Côtiers »