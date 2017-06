Luc Brisson intronisé à l’Ordre du Mérite Nord-Côtier

Seul récipiendaire de la Haute-Côte-Nord à obtenir cet honneur en 2017, Luc Brisson est reconnu dans le milieu

Généreux et sociable, Luc Brisson a apporté son aide à des centaines de personnes, d’organismes et d’événements sociaux, communautaires, sportifs et humanitaires au cours des 45 dernières années.

Parmi ses implications, celles des ses premières heures sont liées au sport. Ce grand sportif et joueur de hockey de talent a dirigé des équipes de hockey mineur en plus d’agir comme instructeur au ballon-balai. Il a certes influencé le choix de la ville de Forestville comme ville hôtesse pour la première finale centralisée des Jeux du Québec pour lesquels il est nommé président.

En 1984, Luc Brisson fonde le Tournoi de hockey famille, l’un des tournois les plus populaires encore aujourd’hui. L’année suivante, il met sur pied la Coupe Défi au Complexe Guy-Ouellet de Forestville. L’événement attirera plus de 2 000 personnes.

En 1981, il est le plus jeune commissaire élu de la défunte Commission scolaire de Bersimis. Il en deviendra président en 1986 jusqu’en 1995.

Membre du Club Lions Escoumins-Bergeronnes, Luc Brisson a fondé le Club Lions de Longue-Rive, Portneuf-sur-Mer, Forestville, Colombier. Il a occupé plusieurs fonctions au sein du Club Lions dont les valeurs véhiculées sont l’essence même de ses propres préoccupations humaines. Il a été président de zone, gouverneur de district à trois reprises en plus d’assumer la présidence du Conseil des Gouverneurs du Québec en 2010-2011.

Les clubs sportifs, organisations culturelles, événements caritatifs, comités de paroisses et autres organisations sans but lucratif de la Haute-Côte-Nord ont tous et toutes, à un moment ou l’autre de leur existence, bénéficié de la grande générosité de Luc Brisson au cours des 45 dernières années. De la levée de fonds des jeunes du quartier à l’activité-bénéfice à grand déploiement, toutes les causes méritent la même ardeur à ses yeux. Homme de cœur et de services, ses proches le taquinent souvent en lui conférant le don d’ubiquité.

Distinctions

Monsieur Brisson a reçu quelques distinctions pendant toutes ses années de bénévolat, dont notamment la médaille d’argent de la Fédération des commissions scolaires du Québec en 1994, le titre de Personnalité de l’année au Gala Hommage aux gens de chez nous et celui de Compagnon de zone de la Fondation internationale des clubs Lions, hommages services humanitaires.

Reconnaissance

À l’issue de la cérémonie d’intronisation de l’Ordre du Mérite Nord-Côtier, Luc Brisson s’est dit très honoré de cette récompense ultime pour un bénévole engagé dans sa communauté et surtout attaché à sa région. « Lorsque l’on est privilégié, que nous avons la santé et les outils nécessaires, je crois qu’il est important de s’impliquer et de donner du temps pour aider sa communauté, dit M. Brisson. Et je remercie chaleureusement les personnes et organisations qui m’ont permis de récolter cet honneur ainsi que l’Ordre du Mérite Nord-Côtier, une belle organisation qui permet de mettre en valeur et en lumière des gens de chez nous qui souvent travaillent dans l’ombre et font la différence dans la vie de leurs pairs ».

En séance régulière du conseil municipal de Forestville tenue le 13 juin, la mairesse Micheline Anctil a salué ce nouvel honneur attribué à Luc Brisson par l’Ordre du Mérite Nord-Côtier, ainsi que le dévouement et la grande générosité dont il a fait preuve dans la communauté forestvilloise au cours des 45 dernières années.

Après une florissante carrière de 41 ans dans la presse hebdomadaire, Luc Brisson profite depuis 2016, d’une retraite plus que méritée. Mais il n’est jamais bien loin lorsque une organisation requiert ses services et son expertise pour mousser un événement ou une activité, puisque son savoir-faire en la matière est inimitable et surtout encore inégalé à ce jour.