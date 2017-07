Longue-Rive – La municipalité de Longue-Rive longe le fleuve sur une distance de 27 kilomètres. Elle est la combinaison du majestueux fleuve Saint-Laurent et de l’immensité de la forêt. Le village offre une vue imprenable sur le fleuve.

La rivière Sault-au-Mouton

La rivière du Sault-au-Mouton est une rivière à saumons. À son embouchure, on peut observer des mammifères marins et diverses espèces d’oiseaux aquatiques. Le site accueille aussi les vestiges d’un moulin à scie et d’un arboriduc, structure aérienne qui servait à acheminer des billots de bois d’un plan d’eau vers un bateau ou vers la terre ferme.

Le site des chutes de la rivière du Sault-au-Mouton constitue un patrimoine naturel d’une très grande beauté. La chute, d’une hauteur de 24 mètres, est située au cœur de la municipalité Longue-Rive. Une aire de camping sans service a été aménagée aux pieds des chutes, face au kiosque touristique.

Le Festivent

La 7e édition du Festivent de Longue-Rive, qui se tiendra du 25 au 27 août, est un événement familial et festif. Sont présentés des spectacles de cerfs-volants, de paramoteur, de parachute, de buggy sur plage, de planche à voile et de kitesurf. Faites la rencontre de professionnels de sports de voile! Toutes les activités sont gratuites pour les enfants.

Situé sur la Pointe-à-Boisvert, où se déroule le Festivent, se trouve un site de kitesurf aménagé offrant les services de toilettes, douches et eau chaude aux membres du club et aux amateurs de ce sport.

Centre d’interprétation des marais salés

Avec une vue impressionnante sur le deuxième plus grand marais salé de la Côte-Nord, soit 249 hectares, le Centre d’interprétation est un lieu idéal pour les amateurs de plein air et d’observation de la nature. On peut y observer des centaines d’espèces d’oiseaux qui viennent s’y nourrir ou nidifier. Une visite guidée du sentier d’interprétation permet aux visiteurs de découvrir la faune et la flore du marais.

De plus les visiteurs approfondir leurs connaissances sur l’importance et le rôle des milieux humides comme écosystème filtrant la pollution et comme puis de carbone en visitant l’exposition permanente à l’intérieur du Centre. Le balcon du deuxième étage offre une vue panoramique sur le marais et est l’endroit idéal pour observer les oiseaux qui se trouvent dans le marais.

Sources:

Municipalité de Longue-Rive Facebook du Centre d’interprétation des marais salés Guide touristique officiel 2017-2018