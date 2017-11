Son livre souligne le 20e anniversaire du Drakkar – Nicolas Chéné raconte l’histoire de la saga nord-côtière

Baie-Comeau – Après deux années de travail, l’auteur Nicolas Chéné a réalisé son objectif en publiant son livre « La saga nord-côtière célèbre ses 20 ans! », qui raconte l’histoire du Drakkar de Baie-Comeau.

Historien de formation, l’homme de 32 ans est débarqué sur la Côte-Nord à la fin de l’année 2009 et assure la couverture des activités du Drakkar pour le compte du site Parlons Junior. Témoin assidu des dernières campagnes de l’équipe, l’écrivain a connu les bonnes et les moins bonnes séquences du navire durant ces saisons et son attirance naturelle pour l’histoire l’a poussé à aller plus loin. « En arrivant ici, j’entendais beaucoup parler des anciens joueurs du Drakkar et je cherchais souvent à en savoir plus long en consultant les nombreuses statistiques. Le tout a débuté de cette façon », a reconnu celui, qui a procédé au lancement officiel de son ouvrage, vendredi dernier.

Coup de pouce

Passionné du hockey, le journaliste gravite autour du club et connait de plus en plus de gens dans

le milieu. « C’est en parlant avec Pierre Lebreux (ancien gouverneur) que le projet a pris forme. Il m’a suggéré qu’il serait intéressant de publier un livre dans le cadre du 20e anniversaire et ce fut le coup de pouce que j’avais besoin ». À l’emploi du ministère de la Culture, Nicolas Chéné a concilié son travail et ses temps libre à recueillir les données, les statistiques tout en retraçant tous les articles de l’époque par

l’entremise de la Société historique. « Cela a nécessité entre six et sept mois pour recueillir toute l’information. Au départ, c’était très captivant, car je découvrais et apprenais toute l’histoire à partir du commencement. »

426 pages

Après avoir réuni ses notes et condensé son récit, le personnage a finalement conçu un document de 426 pages, contenant plus de 200 photos, qui fait le survol des 20 années de l’équipe racontées par des figures marquantes (joueurs, entraineurs, dirigeants) de l’équipage. Le livre (disponible à la boutique du Drakkar et à la Librairie A à Z) regorge de témoignages et d’anecdotes, qui résument fort bien les deux premières décennies du navire qui, au fil des années, a su développer un lien unique entre l’organisation et la population manicoise.