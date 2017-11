Ligue d’Excellence du Québec – Les Nord-Côtiers jouent pour une moyenne de .500

Baie-Comeau – Actifs sur la patinoire du centre Henry-Leonard, les Nord-Côtiers ont joué pour une moyenne de .500, le weekend du 4 novembre, lors d’un autre programme de la Ligue d’excellence du Québec.

Les trois formations ont accueilli la visite des Dynamiques du collège Charles-Lemoyne pour une série de six rencontres et ont compilé un bilan officiel de deux victoires, deux défaites et deux verdicts nuls.

Les hockeyeurs du pee-wee AAA Relève ont été les plus productifs à la maison avec un gain et un verdict nul de 2-2, le samedi, lors du premier match de ce programme double.

Les protégés de l’entraineur-chef Yan Côté ont explosé, le dimanche, avec un massacre de 11-2 orchestré par les tours du chapeau d’Adam Bernard et Nicolas Tardif. Thomas Boudreau-Miller (2b-2p) et Alexandre D’Astous (cinq mentions d’aide) ont été d’autres piliers en attaque.

Bantam

De leur côté, les patineurs du bantam AAA Relève ont divisé les honneurs. Ils ont perdu 3-2 lors du match inaugural. Pier-Anthony Bouchard et Rémi Dionne ont marqué les buts dans ce revers serré.

Rémi Dionne est revenu à la charge, le lendemain, avec une performance de deux buts pour aider son club à prendre sa revanche avec un triomphe de 5-1. Pier-Anthony Bouchard, Jérémi Miville et Louis-Frédéric Leblanc ont aussi fait bouger les cordages.

Les Nord-Côtiers du midget Espoir ont connu une sortie plus modeste. Doublés par le pointage de 6-3, le samedi, les joueurs locaux sont parvenus à arracher un point au classement, le dimanche, dans un match nul de 5-5.

Keven Massé (1b-2p) a été le meilleur des siens avec trois points. Vincent Dupuis, Xavier Dionne-St-Laurent, Zachary Pelletier et Enrick Sirois ont inscrit les autres filets.

Les trois équipes reviendront devant leurs partisans, les 18 et 19 novembre, afin de recevoir la visite du Typhon de Québec.