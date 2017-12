Ligue de Hockey Senior du Lac au Fleuve – Le commissaire Bob Desjardins démissionne

Forestville – Le 6 novembre dernier, Bob Desjardins annonçait sa démission de son poste de commissaire de la Ligue de Hockey Senior du Lac au Fleuve, afin de se consacrer entièrement à ses fonctions de directeur-général de l’équipe MGR Express de Jonquière.

« Mon but était de partir une ligue de hockey senior pour que les joueurs puissent continuer à joueur du hockey dans une ligue organisée lorsqu’ils terminent leur hockey mineur. Après presqu’un mois d’activités, je vois que la ligue fonctionne très bien. Je veux maintenant me concentrer sur mon rôle de directeur-général du MGR Express, un rôle que je connais très bien, mentionne M. Desjardins. Mon but était de créer une ligue et non pas la gérer car je ne suis pas encore rendu à arrêter de faire du hockey. J’ai mis beaucoup d’heures de bénévolat depuis le mois de mai. Les gens ne comprenaient pas mon implication pour mon équipe et ne semblaient pas l’apprécier. J’ai alors préféré remettre ma démission aussi tôt en début de saison ».

C’est Mathieu Caron, vice-président aux opérations de la ligue, qui continuera à chapeauter la ligue tandis que le rôle de commissaire sera assumé par l’ensemble des gouverneurs.