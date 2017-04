L’humoriste Pierre Hébert confirme sa participation

Portneuf-sur-Mer – Tel qu’annoncé plus tôt cette année, la Municipalité de Portneuf-sur-Mer accueillera les 15 et 16 juillet prochain le tournage de l’émission La Petite Séduction diffusée pour une 12e saison sur les ondes d’ICI Radio-Canada. Et c’est pour séduire l’humoriste Pierre Hébert que le petit village de 700 âmes déploiera tous ses atouts.

Le comité organisateur composé de Danielle Barette, Nadine Émond, Katia Létourneau, Christopher Delaunay, Frédéric Morneau, accompagnés de l’agente de développement de la municipalité Cathy Thibault, du directeur général Simon Thériault et du maire Gontran Tremblay planchent déjà sur les différents scénarios possibles pour tenter de séduire Pierre Hébert.

« Dans son tout dernier spectacle Le goût du risque, Pierre Hébert avait beaucoup fait parler de lui dans une campagne très médiatisée de « l’humoriste mystère ». C’est également à M. Hébert que l’on doit le succès de la comédie à sketchs, VRAK la vie, diffusée à VRAK Tv, puisque c’est lui qui en a développé le concept et qui est l’un des principaux auteurs. Il y joue également le personnage de Pierre, le chef de la gang, celui à qui l’on doit les mauvaises idées», explique 0 général de la municipalité de Portneuf-sur-Mer.