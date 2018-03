Forestville – L’exposition de photographie Nature à l’affiche

Forestville – Du 5 au 29 avril, le Carrefour jeunesse-emploi de La Haute-Côte-Nord en collaboration avec la Ville de Forestville, présente une exposition de photographie intitulée Nature. Cette exposition regroupe quelques-unes des photographies du jeune artiste local Pierre-Olivier Simoneau et met en lumière ses nombreuses sorties aux abords de la ville de Forestville.

« Pour Pierre-Olivier, la photographie va au-delà d’un sentiment de bien-être et de plaisir, affirme Isabelle Tremblay, agente de projets jeunesse au CJE HCN. Cette pratique lui procure un effet thérapeutique en plus de le maintenir très actif ». Âgé de 23 ans, ce jeune artiste s’inspire depuis plus de quatre ans des paysages de la région afin d’immortaliser les différents éléments de la nature, tels que les paysages, les animaux et les végétaux.

Un projet volontaire

Pierre-Olivier désire partager sa passion avec la communauté. Par l’entremise de certains organismes de Forestville, des citoyens seront invités à venir visiter l’exposition et échanger avec lui. Ce dernier se déplacera dans les centres d’hébergement de Forestville et dans le centre de jour du Nordest afin de présenter ses photographies et ainsi offrir la possibilité aux personnes à mobilité réduite d’admirer les beautés de la ville et de ses environs. Ce sera pour lui l’occasion de présenter aux aînés l’évolution du panorama de la ville. Il souhaite également offrir certaines de ses photographies aux organismes partenaires et aux centres d’hébergement qu’il visitera.

Objectifs du projet

Cette exposition est réalisée dans le cadre du volet développement de projets du Créneau carrefour jeunesse. « Il est important dans ce projet que les jeunes prennent confiance en eux, qu’ils trouvent leur place dans la société. En invitant les citoyens et en allant vers eux, nous offrons aux jeunes la possibilité d’acquérir une meilleure compréhension de leur environnement », ajoute Mme Tremblay.

Isabelle Tremblay avance qu’à travers le processus d’élaboration du projet, ils auront la chance d’acquérir des outils afin de poser leur marque dans la société. L’exercice permettra également de comprendre qu’en étant créatif et qu’en posant des actions concrètes, il est plus facile de s’engager et qu’il est possible de faire une différence dans sa communauté. Ce projet favorisera le lien social intergénérationnel et favorisera la mise en relation des jeunes et des citoyens.