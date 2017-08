Les visiteurs sont plus nombreux à vivre l’expérience

Forestville – Hydro-Québec a accueilli 7 843 visiteurs dans ses sites de Manic-2 et Manic-5 depuis le début de la saison le 24 juin dernier. À mi-parcours de la saison touristique, ce sont 400 visiteurs de plus que l’an dernier à pareille date.

Les efforts de promotion d’Hydro-Québec de la dernière année, tant au Québec qu’à l’international, portent leurs fruits et toute la région bénéficie de cette augmentation de l’achalandage. En plus d’accueillir des visiteurs de partout au Québec, plusieurs journalistes, photographes et cameramans sont venus capter des images et vivre l’expérience des barrages de la Manic durant le dernier mois. « Nous espérons que la saison continue comme elle a commencé et qu’encore plus de gens visiteront nos installations durant le mois d’août » mentionne Cathy Hamel, conseillère responsable des visites guidées.

Rappelons qu’en 2016, Hydro-Québec inaugurait le nouveau centre d’interprétation et son exposition permanente complètement renouvelée à Manic-5. L’exposition Manic-5 : Une histoire envoûtante propulse le visiteur à l’époque du chantier en lui offrant de vivre plusieurs expériences interactives, mais aussi de visionner et d’entendre de vibrants témoignages de personnes au cœur de cette passionnante histoire.