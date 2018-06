Les travaux sont officiellement lancés aux Escoumins!

Les Escoumins – Le 12 juin dernier, les différents partenaires au projet du nouveau terrain de soccer des Escoumins se sont réunis pour la première pelletée de terre. L’emplacement désigné au final est situé derrière le centre multi-fonctionnel et l’infrastructure dont les coûts sont estimés à 155 000 $ devrait être livrée vers les mois d’août-septembre prochains au promoteur, soit l’Association de soccer des Escoumins.

Un terrain aux dimensions règlementaires de 90 x 45 pour le bénéfice des 130 jeunes et 16 entraîneurs-bénévoles disséminés sur la presque totalité du territoire de la Haute-Côte-Nord, sera donc en construction au cours de l’été.

Le projet réalisé en collaboration avec la Municipalité des Escoumins et le Conseil de la première nation des Innus Essipit a reçu une aide financière de 78 500 $ de la MRC via le Fonds de développement des territoires et son programme de soutien aux projets structurants.

Le reste du financement proviendra notamment des principaux partenaires du projet soit la Caisse populaire Desjardins du Saguenay-St-Laurent et la pharmacie Brunet plus Myriam Tremblay.