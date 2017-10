Les travaux se mettent en branle

Forestville – Les travaux d’aménagement de la salle d’entraînement prévue au Complexe Guy-Ouellet ont officiellement débuté le mardi 10 octobre et se termineront au début de l’année 2018. C’est l’entreprise Cevico de Chicoutimi qui est en charge de ce projet puisqu’aucune entreprise de la Haute-Côte-Nord n’a soumissionné à la suite de l’appel d’offres.

Le projet évalué à 570 000 $ consiste à intégrer une salle d’entraînement moderne et accessible à même le Complexe Guy-Ouellet. Actuellement, la salle de quilles met à la disposition des adeptes un total de dix allées. En considérant les besoins réels de la clientèle, la Société d’économie et de développement de Forestville (SEDF) conservera six allées qui « s’avèreront suffisantes » pour répondre à la demande des quilleurs. Quatre allées deviennent alors disponibles pour la salle d’entraînement. D’ailleurs, la salle de quilles demeurera ouverte durant les travaux.

« Le Complexe Guy-Ouellet est un lieu très prisé des citoyens et nous sommes très heureux de bonifier l’offre sportive et récréative de cette infrastructure majeure pour la ville. Cette nouvelle salle d’entraînement répond, sans aucun doute, à un besoin des résidentes et résidents de Forestville tout en favorisant les saines habitudes de vie », a mentionné la présidente de la SEDF, Micheline Anctil.

Rappelons que la SEDF avait reçu la confirmation en avril dernier de l’obtention d’une contribution financière non remboursable de 285 000 $ du Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC150) de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) qui s’ajoutait à la subvention de 60 000 $ de la MRC Haute-Côte-Nord dans le cadre de son programme Politique de soutien aux projets structurants.