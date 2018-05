Bilan 2017 – Les routes de la Côte-Nord font moins de décès et de blessés graves

Baie-Comeau – Le nombre de décès et de blessés graves a diminué en 2017 sur les routes de la Côte-Nord. Cette bonne nouvelle est toutefois ternie par une hausse du côté des blessés légers.

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports et la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) ont rendu public, la semaine dernière, le bilan routier de la dernière année au Québec.

Il révèle que neuf personnes ont perdu la vie dans des collisions survenues sur les routes nord-côtières. C’est deux de moins qu’en 2016, soit une amélioration de 18,2 %. Par rapport à la moyenne des cinq dernières années, une très légère amélioration de 2,2 % est observée.

Le nombre de blessés graves a chuté en 2017. On en a dénombré 25 de moins en un an. Il s’agit d’une baisse de 21,9 %. Sur une période de cinq ans, il est question d’une diminution de 15,5 %.

Nuage sombre au-dessus de ces statistiques encourageantes, le nombre de blessés légers, lui, a plutôt augmenté de 44 % pour atteindre le cap des 388. La hausse représente 17,2 % sur une base annuelle. En revanche, comparativement à la moyenne des cinq dernières années, une amélioration de 5,1 % est constatée.

Toutes catégories de victimes confondues, ce sont 422 personnes qui ont subi des dommages corporels dans un accident de la route en 2017 sur la Côte-Nord. Il s’agit d’une hausse de 12,8 % en un an, mais d’une baisse de 5,7 % par rapport à la moyenne de 2012 à 2016.

Bilan national

À la grandeur du Québec, le bilan routier de la dernière année révèle une diminution de 474 victimes au total. La tendance à l’amélioration s’observe également sur une base quinquennale.

Par contre, l’année 2017 a été plus difficile en ce qui concerne les nombres de décès et de blessés graves. Treize pertes de vie et 28 blessés graves de plus que l’année précédente ont été enregistrés.

Le ministère des Transports a confiance que l’adoption des nouvelles mesures du Code de la sécurité routière permettra d’amélioration le bilan routier des prochaines années.

Du côté de la SAAQ, on rappelle que la Table québécoise de la sécurité routière sera renouvelée par la mise en place de groupes de travail pour se pencher sur des enjeux de sécurité routière, dont les deux premiers concerneront les piétons et les motocyclistes.