Les quatre œuvres sont dévoilées au grand public

Tadoussac – C’est à l’hôtel Tadoussac que la MRC de La Haute-Côte-Nord dévoilait le 6 juin dernier au public et aux médias, en présence d’artistes du territoire, les quatre œuvres qu’elle a choisies d’acquérir par la biais de la Politique d’acquisition d’œuvres d’art 2018.

De la dizaine d’artistes qui ont transmis leur dossier complet, les sculptures de Diane Gagnon, Cyr Boudreault et Richard Bouchard ont été sélectionnées de même que la peinture de Lise Gagnon, ont été sélectionnées par le jury. Ces pièces seront exposées dans les locaux de la MRC dès juin 2018.

Pour une septième année consécutive, la Politique d’œuvres d’art vise plusieurs objectifs, dont encourager et soutenir les artistes de la région, faire connaître notre région par les œuvres de la collection et sensibiliser la population aux arts visuels. La MRC souhaite que sa collection privée soit le reflet de la volonté, du travail et de l’implication des gens du milieu à vivre dans un environnement où l’expression artistique et la culture ont une place privilégiée.